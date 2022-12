SILVANO HRELJA O NISKIM MIROVINAMA: ‘Umirovljenici bi živjeli bolje da nije onih 278 tisuća. Ti ljudi primaju više nego što su uplatili’

Autor: Dnevno.hr

Najniže mirovine od 1. siječnja rastu za tri posto, Od istog datuma kreće i novi model isplata obiteljskih mirovina. Računa se da bi omogućavanjem korištenja dijela obiteljske uz osobnu mirovinu, više od 155 tisuća korisnika obiteljskih mirovina trebalo u prosjeku primati 500 kuna višu mirovinu.

Hoće li te izmjene pomoći hrvatskim umirovljenicima koji se iz dana u dan suočavaju sa sve višim troškovima života, razgovaralo se u emisiji Hrvatskog radija “U mreži Prvog”.

‘Povećanje mirovina nije dovoljno’

Ravnateljica Uprave za mirovinski sustav Ministarstva rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike Melita Čičak istaknula je kako se radi o dodatnom povećanju, uz redovno usklađivanje mirovina.





“Korisnici najnižih mirovina ostvaruju mirovinu koja je veća od onoga što su ostvarili tijekom radnog vijeka”, rekla je Čičak naglasivši kako će najniža mirovina biti veća što je veći broj godina staža.

Štefica Salaj iz Sindikata umirovljenika Hrvatske pozdravlja povećanje mirovina, ali upozorava kako ono nije dovoljno.

“Mi već dulje vrijeme ističemo kako svim umirovljenicima treba povećati mirovine za 10,5 posto”, dodala je.

Predsjednik Socijaldemokrata Davorko Vidović rekao je da će umirovljenici iduće godine živjeti – lošije.

“Njihova mirovina i njihova mirovinska primanja bit će niža, manja. S ovim povećanjem će to biti nešto manje lošije. I to je to, rekao je Vidović, navodeći da su hrvatski mirovinski izdaci niži od prosjeka EU-a.

‘Mirovine nisu socijalno pravo’

Vidović ističe kako mirovine nisu socijalno pravo, već o nečemu što spada u zaradu, što su ljudi ostvarili uplatama u sustav međugeneracijske solidarnosti. Međutim, saborski zastupnik HSU-a Silvano Hrelja rekao je da “nisu sve mirovine zarađene”.









“278.000 najnižih mirovina nije zarađeno. Ti ljudi primaju jednu trećinu više nego što su ikada uplatili. To je solidarnost svih onih koji su više uplatili, koji bi eventualno mogli imati više, prema njima, koji ili nisu imali sreću, ili nisu sami htjeli uplaćivati zato što su imali pravo izbora, rekao je Hrelja.

“Mi bi htjeli imati mirovinski sustav kao u Njemačkoj, ne plaćati doprinose i uzimati iz proračuna koliko treba”, rekao je Hrelja.

U emisiji se govorilo i o mogućim novim poskupljenjima u domovima za starije. Vidović je rekao da poskupljenje može razumjeti jer su troškovi narasli, ali da lokalna i regionalna samouprava i država moraju pomoći ljudima koji se nalaze u stanju egzistencijalne ugroze. Čičak je rekla da se cijene neće povećati u tri doma kojih je osnivač država i pozvala je građane da se, ako dođe do poskupljenja, jave u centar za socijalnu skrb i utvrde imaju li pravo na pomoć s troškovima.