ŠEST EURA ZA DVIJE KAVE I COLU! Strani mediji podbadaju: ‘Omiljeni napitak Hrvatima ostavio gorak okus u ustima’

Tradicija ranojutarnjeg rituala ispijanja kave u Hrvatskoj je dugi niz godina prihvaćena kao svakodnevnica. Strani posjetitelji često su isticali kako ih uvijek začude rituali zbog kojih Hrvati provode i po nekoliko sati u svojem omiljenom ugostiteljskom objektu. No, kako piše BBC, početkom Nove godine neki su Hrvati otkrili su da njihov omiljeni napitak ostavlja gorki okus u ustima.

“Hrvatska je uvela euro 1. siječnja, desetljeće nakon što je postala članica Europske unije. A prelazak s kune mnoge je Hrvate uvjerio da kafići, kao i trgovci, iskorištavaju situaciju kako bi podigli cijene”, javlja BBC.

Hrvatski mediji od početka godine neprestano pišu o problemu povećanja cijena. A anketa provedena na glavnom zagrebačkom trgu potvrđuje da su građani iznenađeni i ogorčeni zbog porasta cijena, javlja BBC.

Croatia, the euro and a coffee controversy – but is it all just froth? https://t.co/4xAyZlKLvx

— BBC News (World) (@BBCWorld) January 19, 2023