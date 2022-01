ŠEF UDRUŽENJA PLINARA: Ne vidi se da će se cijena plina spustiti. Ključno pitanje je nešto drugo

Autor: Dnevno.hr

O distribuciji i rastu cijena plina u govorio je Srećko Ezgeta, predsjednik Udruženja opskrbljivača i distributera plinom pri HGK.

Pojasnio je da su u čitavoj priči opskrbljivači oni koji se bave trgovinom plina – on plin kupuje i prodaje ga kupcima te su stoga oni koji u tom lancu moraju podmiriti račune, prikupiti novac od oko 680.000 kupaca koliko ih u Hrvatskoj ima, iz tog novca mora podmiriti plin svom dobavljaču, skladište, maržu i ostale troškove.

Navodi, građani smo EU i kao kupci možemo birati od koga ćemo kupiti plin, no zbog zaštite tržišta, države su regulirale posebnu djelatnost u kojem regulator određuje po unaprijed propisanoj metodologiji cijenu plina za kategoriju kupaca kućanstva.

“Cijena plina je zadnjih 4-6 mjeseci konstantno visoka i ne vidi se da će se ona spustiti. Počela je rasti prošle godine negdje u petom mjesecu. Već smo na pragu ugovaranja novog razdoblja pri čemu će opskrbljivači morati kupiti plin na tržištu po tržišnoj cijeni, a morat će ga prodavati po toj metodologiji po cijeni koja će njima biti gubitak – 35 eura, a za kupce (kućanstva) će biti katastrofalno, za njih to znači ogromno povećanje cijene”, rekao je za N1 i dodao da tu nije kraj.

‘Hoće li plina uopće biti je ključno pitanje’

“Upravo to povećanje koje muči kupce može dovesti da toga da opskrbljivač neće imati odakle nadoknaditi ovih 35-36 eura koji će mu faliti po svakom megavat satu i to će ga dovesti do stečaja. Postavlja se pitanje je li ugrožena i sigurnost opskrbe”, pojasnio je.

Hoće li plina uopće biti je ključno pitanje, istaknuo je.

“Obično se bavimo pitanjem koliko košta plin za kućanstva, no postavlja se pitanje na koji način će sustav funkcionirati. Dopisom smo upozorili jednog regulatora na taj problem. Imamo negdje 35 registriranih opskrbljivača, a javnu opskrbu obavlja njih 14. Već sada su pojedini opskrbljivači u problemu, jedan još od 1.1. i najavljuje da će se morati povući iz posla, s područja Ivanić Grada”, rekao je.

“Njegovo mjesto će preuzeti zajamčeni opskrbljivač – Termoplin Varaždin, koji mora nastaviti opskrbljivati pod istim uvjetima, pa i gorim. Bojimo se da će taj opskrbljivač doći u isti problem i neće to moći dugo raditi”, rekao je i dodao da se ovo na tržištu nije dogodilo u povijesti.

Njihov prijedlog je da se vratimo na sustav koji smo imali do prošle godine – da se preko velikog opskrbljivača, HEP- a, pokuša održati sustav.