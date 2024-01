Šef banke upozorio zašto svakako morate imati gotovinu: Sve može nestati u jednom trenu

Autor: Dnevno.hr

Sve se više razmišlja i u praksu provodi ograničavanje korištenja novca u gotovini te vlade i bankari zagovaraju napuštanje tog načina upravljanja vlastitim novcem. Tako je EU prema najnovijim informacijama ovih dana dogovorila uredbu koja će utjecati i na obične građane. Iako je plaćanje karticom ili mobitelom praktično uzelo maha tijekom i nakon pandemije korone, mnogi Nijemci i stotine tisuća Hrvata koji tamo žive ipak i dalje vole plaćati gotovinom.

Za to postoje različiti razlozi, uključujući i to što je plaćanje gotovinom potpuno anonimno. Ali, tu prednost također iskorištavaju kriminalci za pranje novca. Inače, već neko vrijeme postoji prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova da se u Njemačkoj uvede ograničenje gotovine.

No, neki ne zagovaraju postupno izbacivanje gotovine iz optjecaja. Neki smatraju kako je vrlo bitno uvijek imati gotovinu pri ruci. Osobito u kriznim situacijama nije loše ipak imati i nešto gotovine u ruci i već ta količina novca pomaže stabilnosti čitavog novčanog sustava. Tu je naravno i opasnost “rušenja” računalnih sustava, ali i činjenica kako je nadzor digitalnog transfera veoma često negdje u inozemstvu. Tako je predsjednik Bundesbanke Burkhard Bal izjavio: “Za nas kao Bundesbank, ali i kao sustav eura je zato potpuno jasno kako gotovina treba postojati i u budućnosti”.

Svijet se mijenja, ali…

Predsjednik Bundesbanke je svjestan kako je “svijet novca u Njemačkoj i u Europi u promjenama”, ali i kako je dužnost središnje banke zajamčiti nesmetan promet novca. Svim središnjim bankama je gotovina zapravo tek gnjavaža: to treba tiskati, ali onda i čuvati – i od lopova i od vlage, glodavaca i svih mogućih nedaća. Onda su tu i mangupi koji to krivotvore, treba provjeravati i mijenjati novac koji je dotrajao ili uništen. A zapravo, sav novac koji ima neka država ionako nikad nije potreban “u papiru” – tiska se tek djelić imutka.

Balz tako zapravo govori o svojevrsnom paradoksu: Njemačka je prisiljena tiskati sve više novca jer očito mnogi ipak i velike iznose drže “pod madracem”. Na početku emisije eura, Njemačka je tiskala 165 milijardi eura, sad je to već gotovo 400 milijardi iako je gotovine u opticaju sve manje. No u načelu je i on zagovornik “hibridnog” oblika: dobro je imati i digitalno i “pravo”.