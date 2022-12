SANKCIJE RUSIJI: Na ‘crnoj listi’ je i tvrtka koja želi kupiti Fortenovu! ‘Spriječili smo nezakonitu transakciju!‘

Autor: Dnevno.hr

U četvrtak je usvojen novi takozvani paket sankcija Rusiji.

Ono što je prošlo ispod radara jest da je na popisu tvrtki koje se nalaze u režimu sankcija i SBK ART, tvrtka kćer od Sberbanka koju ja navodno kupio arapski investitor Saif Alketbi.

“Prema toj tvrtki će se primjenjivati sva pravila kao i za sve ostale, a to znači zamrzavanje imovine i sve ostalo što je predviđeno uredbom Vijeća. Mi smo zadovoljni jer je to bio prijedlog Hrvatske. To smo sve držali izvan komunikacije s javnošću jer smo htjeli biti sigurni da ćemo to odraditi kvalitetno i to se sada potvrdilo – rekao je državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova i šef Stalne skupine za primjenu i praćenje provedbe međunarodnih mjera ograničavanja Frano Matušić, piše Jutarnji list.





Tvrdi da su napravili dobru stvar

U ovom proširenju sankcijske liste, dodaje, Hrvatsku su podržali i Nizozemci, koji su jedini uz Hrvatsku, kaže, mogli dati odobrenja za transakcije oko SBK ART-a.

“Imali smo njihovu punu potporu i razumijevanje, odlično smo surađivali i djelovali usklađeno, kao i sa svim drugim partnerima. Ono što je najbitnije jest da će Fortenova nastaviti normalno funkcionirati kao i dosad. A nama je najvažnije da smo spriječili nezakonitu transakciju koja se očito odradila u Rusiji. Jasno je da se s tom imovinom ne može raspolagati i da ona podliježe sankcijskom režimu”, dodao je Matušić.

Ovo stavljanje tvrtke SBK ART na sankcijsku listu, dodaje, dodatno je osiguranje, sva prava miruju, ne mogu donositi nikakve odluke, upravljati tvrtkom, niti izvlačiti dobit.

“Ukoliko bi i došlo do prodaje sav taj novac koji bi se dobio ide na zamrznuti račun i ne može se koristiti dok je tvrtka na sankcijskoj listi”, rekao je između ostalog.