Samoprozvani diktator zaprijetio trgovcima: ‘Ako to ne učinite, nemojte se žaliti na posljedice’

Autor: M.D.

Kako bi spriječio inflaciju, odnosno rast cijena hrane i druge robe široke potrošnje, predsjednik El Salvadora, Nayib Bukele, odlučio se za radikalne mjere. On je poznat po tome što je u svega dvije godine uhitio na više od 70 tisuća članova različitih bandi.

Policija ih je često sprovodila u novoizgrađene zatvore u donjem rublju, često i bez dokaza. No, to je glavni grad ove države pretvorilo iz jednog u najozloglašenijih u jedan od najsigurnijih gradova u Latinskoj Americi, piše agencija Associated Press.

Kako su se bande često služile iznudama da bi mogle upravljati brojnim četvrtima, Bukele uživa veliku potporu javnosti zbog njihova iskorjenjivanja. Sad se odlučio uhvatiti u koštac s drugom prijetnjom po standard građana. Naime, uvoznicima, trgovcima i distributerima je zaprijetio da će završiti jednako kao banditi, ako nastave podizati cijene.

Javna poruka

“Upućujem poruku uvoznicima, prodavačima i distributerima hrane: Prestanite zloupotrebljavati narod El Salvadora. Ako to ne učinite, nemojte se žaliti na posljedice”, poručio je u svom nedavnom javnom govoru.

Predsjednik El Salvadora je, naime, njih okrivio za nagli rast cijena. Nije poznato na koji će se način vršiti uvoz i prodaja robe ako svi budu uhićeni, kao što je to bio slučaj s bandama. Pitanje je i što će biti s gospodarstvom te male države u Srednjoj Americi.