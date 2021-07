SAMO PET DANA NAKON POČETKA: Bez ikakvog objašnjenja prekinuto savjetovanje o Hrvatskoj gospodarskoj komori

Autor: Ivana Jurišić

Udruga Glas poduzetnika prije deset dana dobila je poziv da komentira i predlaže izmjene Prijedloga zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori, uz napomenu da će savjetovanje na portalu e-Savjetovanja biti otvoreno do 17. srpnja. Svega pet dana kasnije savjetovanje je bez prethodne najave prekinuto, čime je zainteresiranim strankama onemogućeno davanje prijedloga i komentara.

“Štoviše, danas su već objavljena i izvješća, iako je na portalu i dalje navedeno da će ona biti objavljena tek 20. srpnja. U objavljenim izvješćima vidljivo je i da u obzir nije uzet jedan od glavnih prijedloga udruge Glas poduzetnika, onaj o ukidanju obveznog članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori”, izvijestili su iz udruge Glas poduzetnika.

“Pitamo se kako je moguće da je savjetovanje o tako važnom zakonu bilo otvoreno samo pet dana (od čega tri radna dana) bez ikakvog obrazloženja skraćivanja roka i žurnosti i bez prethodne najave. Želimo ukazati na ovaj apsurd i znati kome se i iz kojeg razloga toliko žurilo sa zatvaranjem savjetovanja na temu zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori. Potpuno je neprihvatljivo da je rok za savjetovanje o ovako važnom zakonu skraćen na svega nekoliko dana, i to bez obavijesti”, rekao nam je Dražen Oreščanin iz udruge Glas poduzetnika.

Sporan članak 38.

“Zamolili smo svoje članove i ekonomski savjet da nam kažu svoje komentare na prijedlog zakona i na temelju njihovih odgovora udruga Glas poduzetnika smatra da članstvo u HGK-u ne smije biti obvezno, kako je to ponovno predloženo u članku 4. stavku 1. Nacrta prijedloga. Komora bi se sama morala plasirati na tržište te svojim djelovanjem pokazati da zaista ima ulogu u jačanju i stimuliranju gospodarstva. U stavku 2. istog članka navedeno je i da “obveze koje za osobe iz stavka 1. ovoga članka proizlaze iz njihova članstva u Komori moraju biti razmjerne njihovoj gospodarskoj snazi”, pri čemu nije precizirano što točno znači “razmjerno gospodarskoj snazi”. Iako se kasnije u članku 30. definira gospodarska snaga, stavak 2. članka 4. ni u kojem trenutku ne definira da se ukidaju članarine za gospodarske subjekte tzv. prve skupine. To se kasnije ne čini ni u članku 30. ni u članku 31., dok tek u članku 32. piše da članovi komore iz te prve skupine (oni s manje od 50 zaposlenih i prihodima do 15 000 000,00 kuna) nemaju obvezu plaćanja članarine, pozivajući se na članak 31. gdje piše da Komora sama određuje visinu članarine”, istaknuo je Oreščanin.

Iz Udruge stoga predlažu da se shodno tekstu članka 32. i kako bi se izbjegle nejasnoće, u članku 31. doda rečenica kojom se definira da Skupština određuje visinu članarine “osim za članove iz prve skupine iz članka 30.”.

Članovima udruge je pak najviše sporan članak 38., prema kojem “članovi Komore prve skupine iz članka 30. stavka 2. ovoga Zakona, koji koriste mogućnost članstva bez plaćanja članarine, su o tome dužni izjasniti u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona”.

Dobrovoljno članstvo u Sloveniji

“Smatramo da je potrebno ili izbaciti obvezu izjašnjavanja u roku od 30 dana od stupanja Zakona na snagu ili je bolje definirati. Konkretno, iz navedenoga nije jasno što se dogodi onima koji se ne izjasne u roku od 30 dana i što će biti sa svakim novim malim poduzetnikom koji otvori firmu nakon isteka 30 dana od stupanja Zakona na snagu. Tražimo stoga ili reviziju ovog članka Zakona ili njegovo potpuno uklanjanje.”

Predlagatelj zakona navodi načelo solidarnosti i poziva se na činjenicu da je dio europskih zemalja zadržao model obveznog članstva – to su Austrija, Francuska, Grčka, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Njemačka i Španjolska.

“To je smiješno, riječ je o svega osam zemalja, a s kojima je gotovo nemoguće povlačiti bilo kakve paralele u smislu ekonomske snage i uređenja sustava potpore gospodarstvu. Međutim, nigdje se ne spominje da je u nama susjednoj Sloveniji uveden model dobrovoljnog članstva, te da sustav funkcionira bolje nego ikada – jer funkcionira upravo po načelu slobodne tržišne ekonomije i plaćanja cijene za zatraženu uslugu”.