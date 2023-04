SAMO KOD NAS LETE U NEBO! Hrvatska opet kontra Europe, kako je moguće? Crni novac presudio najvećoj čežnji Hrvata, ovo bi moglo potrajati!

Autor: Ratko Bošković/7dnevno

U posljednjem kvartalu prošle godine u europskoj se, pa tako i u hrvatskoj ekonomiji dogodio dugo očekivani i najavljivani kopernikanski obrat: u središtu ekonomske galaktike oko kojega se sve okretalo prestale su biti nekretnine, a vratio se u njega novac, euro. No recimo najprije što je detektirala statistika.

U četvrtak 30. veljače europski statistički ured Eurostat objavio je, a svi su mediji prenijeli, da je indeks cijena privatnih nekretnina u posljednjem kvartalu 2022. u odnosu na prethodni kvartal u Europskoj uniji bio manji za 1,5 posto, a u području eura za 1,7 posto. Indeks, kaže Eurostat, “pokazuje promjene cijena stambenih nekretnina koje kupuju kućanstva (stanova, samostojećih kuća, kuća s terasama itd.), novogradnji i otprije postojećih, neovisno o njihovoj konačnoj namjeni i o njihovim prethodnim vlasnicima”.

No mogli bismo to reći i drukčije, “obrnuto”: mjereno stambenim nekretninama, obiteljskim stanovima i kućama, novac je u tri posljednja mjeseca 2022. godine izgubio 1,7 posto vrijednosti.





Zašto je to kopernikanski obrat? Do jeseni prošle godine svatko tko je u Europi u prethodnih sedam godina, od sredine 2015. do potkraj 2022., držao novac “u čarapi” mogao je za taj novac kupiti sve manje i manje stambenih kvadrata jer je njima vrijednost izražena u eurima, nazvana još i cijena, stalno rasla. Tko je, dakle, držao novac, na njemu je, mjereno nekretninama, gubio, pa su ljudi masovno pretvarali svoj novac u nekretnine.

Na kraju drugoga kvartala prošle godine, međutim, sve se preokrenulo: potraje li taj preokret, onaj tko kupuje stan, i u nekretninu ulaže svoj novac, gubit će jer će za nekretninu moći dobiti sve manje novca, a onaj tko bude držao novac bit će na dobitku jer će za njega s vremenom moći kupiti sve više stambenih kvadrata. Novac je u Europi s pijedestala vrhunske vrijednosti ponovno izgurao stanove! Posljednji je put tako bilo od sredine 2011. do kraja 2013. godine, kao posljedica globalne Velike recesije.

Moramo reći da taj obrat europska statistika u Hrvatskoj još nije zabilježila, ali sigurno hoće, to je neizbježno, samo je pitanje s kolikom odgodom.

Rijetka iznimka

Hrvatska je među rijetkim članicama Europske unije u kojoj su stambene nekretnine u posljednjem kvartalu 2022. u odnosu na prethodni poskupjele, i to najviše u Uniji, za 4,7 posto. Poskupjele su osjetnije još i u Litvi, Rumunjskoj, Poljskoj, Portugalu… Ali, u većini zemalja su pojeftinile, najviše, za 6,5 posto, u Danskoj. S padom cijena Dansku slijedi Njemačka (minus 5,0 posto), pa Cipar, Švedska, Finska, Nizozemska, Češka, Mađarska…

Zašto su stambene nekretnine u Europskoj uniji nakon osam godina i tri kvartala sumanutog rasta njihove cijene (s porastom indeksa većim od 50 posto!) napokon pojeftinile, i to godinama nakon što su analitičari počeli tvrditi da su nekretnine postale precijenjene? Zato što je Europska središnja banka, koja ni iz čega stvara i posuđuje novac poslovnim bankama, a one ga dalje posuđuju kupcima stanova i kuća, svojim jednostranim odlukama povećala cijenu, pa time i vrijednost, europskom novcu kao takvom.

Da bi se razumjelo zašto stanovi u Europi pojeftinjuju, valjalo bi najprije objasniti zašto su uopće tako poskupjeli i dokle je poskupljenje moglo ići. Pod poskupljenjem ne mislimo samo na cijene izražene u novcu nego i na cijene stambenih nekretnina u odnosu na tekuće dohotke stanovništva i u odnosu na najamnine koje je moguće postići na tržištu. Tek ti parametri otkrivaju je li rast cijena stambenih nekretnina primjeren, prihvatljiv i podnošljiv ili je pretjeran.









Grafovi govore više nego tisuću riječi. Tako na grafu cijena europskih stanova i kuća koje objavljuju, primjerice, Europska komisija i

Međunarodni monetarni fond valja uočiti njihovo poniranje od sredine 2011. do početka 2014., ukupno za oko šest posto. Bio je to još signal središnjim bankama i državnim proračunima da se ekonomija urušava i da taj trend treba zaustaviti. To su središnje banke i izvršne vlasti i učinile: emisione su središnje banke spustile cijenu svojega novca (kamatu) na nulu (učinile su novac besplatnim), a države su zasule građane i poduzetnike helikopterskim novcem. Vrijedi uočiti da su sve to vrijeme najamnine kontinuirano rasle.

Šokantni rast

Operacija je uspjela, 2014. cijene stanova su prestale padati i počele su rasti. Klatno nekretninske ekonomije krenulo je u suprotni smjer. No kao i većina društvenih kretanja, i ovo je poprimilo inerciju koja je klatno odvela u suprotan smjer puno dalje nego što je to objektivno bilo potrebno. Pojeftinjenje se preokrenulo u najveću stambenu krizu generacije.









Da nije izbila pandemija koronavirusa i za sobom povukla energetsku krizu i globalne probleme s isporukama robe, vjerojatno bi Europska središnja banka i fiskalne vlasti europskih država i ranije počele povlačiti viškove novca iz optjecaja. Ali savladavanje novih nekoliko istodobnih kriza zahtijevalo je nove monetarne poticaje i financijske pomoći, a rad od kuće naveo je mnoge da unajmljeni stan pokušaju zamijeniti vlastitim, većim, s kućnim uredom. Cijene kvadrata nastavile su letjeti u nebo, od 2021. s dodatnim ubrzanjem.

Ta pojava nije bila karakteristična samo za Europu. Prema Globalnom indeksu cijena nekretnina (engl. Global House Price Indeks) koji izrađuje Međunarodni monetarni fond (MMF), 2020. godine stambene nekretnine poskupljivale su u dvije trećine od 60 država obuhvaćenih indeksom. U brojnim zemljama poskupljenje je poprimilo groteskne razmjere. U Estoniji su i na Islandu od 2010. do 2022. stanovi poskupjeli šokantnih 170 posto, u Mađarskoj 150 posto, u Češkoj, Latviji, Litvi i Austriji oko 120 posto, u Njemačkoj, Švedskoj i Norveškoj oko 90 posto. Pojeftinili su samo u Grčkoj, Italiji i na Cipru.

U Hrvatskoj, da citiramo guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića, “bilo je dosta fundamentalnih razloga zašto smo vidjeli tako snažan rast cijena nekretnina. Na početku su glavni uzrok bile niske kamate na kredite, s druge strane niske depozitne stope, koje su učinile da je dio ljudi počeo povlačiti štednju iz banaka i ulagati u nekretnine da bi ostvarili neki povrat. Neki su govorili i o balonima, ali ja ne bih to rekao. U Hrvatskoj smo, za razliku od drugih zemalja, imali učinak prelaska na euro, gdje je dio novca prije konverzije otišao i u sektor nekretnina, što je isto potaknulo rast cijena nekretnina”.

Neujednačena brzina

Čim se pandemija počela smirivati, a opskrbni lanci se ponovno povezali, analitičari su sve glasnije upozoravali da su stambene nekretnine precijenjene, nepriuštive i neisplative, ukratko –prenapuhane. Ni plaće ni najamnine, naime, nisu rasle ni približno jednako brzo: dok su stanovi od početka 2014. do posljednjega kvartala 2022. u prosjeku poskupjeli za gotovo 55 posto, najamnine su rasle upola sporije. Ulaganje novca u stanove za iznajmljivanje postajalo je sve manje atraktivno i perspektivno.

Pritom je bilo i jasno da novac neće moći ostati besplatan beskrajno dugo i da će središnje banke morati suzbijati opću inflaciju smanjivanjem količine novca u optjecanju (“normalizacijom” svojih bilanci) i da će to sasvim sigurno početi “hladiti” i potražnju za stanovima. Tako se i dogodilo. Kamata središnjih banaka i kamata na stambene i hipotekarne kredite, međutim, nije jedini faktor koji upravlja kretanjem cijena stanova.

Brojne pojave u ekonomiji ovih dana daju naslutiti da se pad cijena stambenih nekretnina ne bi trebao pretvoriti u slom. Unatoč pandemiji i svemu što je ona izazvala, zaposlenost je u Europi vrlo visoka, u posljednjoj krizi poslodavci se nisu usudili otpuštati zaposlenike onako kako su to činili u Velikoj recesiji prije petnaestak godina. Strahuju, naime, da bi im se lako moglo dogoditi da vrijedne i važne zaposlenike više ne dobiju natrag na posao, na tržištu rada iskusni i vješti radnici su sve stariji i sve oskudniji. Inflacija mjerena cijenama u maloprodaji još nije nestala, ali njezine su međugodišnje stope sve niže. I europske su središnje banke – ESB, Banka Engleske, Švicarska narodna banka, Švedska Riksbank – usporile dizanje svojih kamata i više ne najavljuju drastične skokove…

Uostalom, rast cijena nekretnina počeo je puno prije nego što su središnje banke počele dizati svoje kamate i najavljivati aktivnu i pasivnu “normalizaciju” svojih bilanci, odnosno povlačiti novac s tržišta državnih obveznica. Nije nevažno ni to da su i povećane kamate na primarni novac, kao i kamate na stambene kredite, još realno negativne u odnosu na opću inflaciju ili inflaciju cijena građevnog materijala i radova.

Pad investicija

Ipak, premda je vrlo izgledno da će opća inflacija – ponajprije zbog pada cijena energenata – do sredine ove godine osjetno usporiti, još će sve do sredine 2024., a neki procjenjuju i do polovice 2025., ostati previsoka, dvostruko, pa i trostruko veća od dva posto na godinu koje službeno “ciljaju” središnje banke. To znači da nas čeka još dizanja kamata na primarni novac, a onda i na hipotekarne kredite.

“S obzirom na još snažnu temeljnu inflaciju koja je predviđena u projekciji Europske središnje banke da ostane iznad četiri posto do kraja godine, možemo očekivati još nešto rasta kamatnih stopa”, rekao je i član Uprave ESB-a iz Hrvatske Boris Vujčić za Novi list.

I dosadašnje stezanje monetarnih politika podiglo je kamate na stambene kredite gotovo posvuda u Europi, na razine najviše u posljednjih desetak godina. Najviše su bankovne kamate za kupnju stanova i kuća skočile u Švedskoj, povrh 3,5 posto na godinu, pa u Ujedinjenom Kraljevstvu, (povrh 3,0 posto), u području eura iznad 2,5 posto, a najmanje u Švicarskoj, između 1,5 i 2,0 posto.

Na zaoštravanje stanja tržišta stambenih nekretnina ukazuje i velik pad broja izdanih građevinskih dozvola za nove stanove, u Francuskoj drastičan od čak 40 posto u odnosu na lanjski vrhunac.

Velik pad broja novogradnji bilježi se i u Njemačkoj (25 posto) te u Švedskoj. Građevinske dozvole i započete gradnje smatraju se u ekonomiji pretkazujućim pokazateljima pada potražnje i cijena kuća i stanova. Ponovno recimo, kamate nisu jedini uzrok tome. Postoje i drugi faktori poput povratka zaposlenika u urede poslije pandemije, ograničenih kapaciteta građevinara koji ne mogu prihvatiti novu potražnju, kao i nepriuštivosti stanova svima koji imaju plaće ispod medijalnih, do koje je došlo s dosadašnjim širenjem jaza između plaća i cijena nekretnina.

Može li se ipak, uza sve te prilično neuhvatljive pokazatelje koji od zemlje do zemlje jako variraju, prognozirati što će za cijene europskih, pa tako i hrvatskih nekretnina značiti aktualni rast kamata središnjih banaka?

Čini se da može. Egzaktnu kvantifikaciju tog odnosa izveli su analitičari Standard & Poor’sa i objavili u biltenu “SUERF – The European Money and Finance Foruma” broj 298 iz veljače ove godine.

Prema njihovu izračunu, “porast kamate na stambene kredite od 100 baznih poena (jedan posto), ako je sve drugo isto, povezan je s petpostotnim padom cijena nekretnina i desetpostotnim padom investicija u stanove. Da bi se taj kamatni šok u cijelosti prenio na cijene stambenih nekretnina, potrebno je devet do deset kvartala”.