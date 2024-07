Samo da se ovoga ne sjete u Dubrovniku: Pazite koliko košta obilazak Akropole, ali postoji caka

Autor: M.D.

Ovoga se ljeta brojne zemlje na istočnoj strani Mediterana natječu tko će više “oderati” turiste. U posljednje vrijeme poslovično skupa Hrvatska dobila je konkurenciju u Crnoj Gori, ali i u Grčkoj. Naime, osim što je na tamošnjim plažama ograničen broj ležaljki i suncobrana, turisti skupo plaćaju smještaj.

Čini se da bi skupo mogli plaćati i obilazak brojnih antičkih spomenika i povijesnih atrakcija, naročito ako se odluče za privatne obilaske. Naime, nedavno su omogućeni privatni posjeti Akropoli koji koštaju 5000 eura.

Uobičajen posjet ovom brdašcu iznad Atene inače košta 20 do 30 eura, no njega je moguće obaviti u uobičajeno radno vrijeme. Na službenoj internetskoj stranici uprave Ministarstva kulture koja upravlja Akropolom, privatni će se obilasci moći obavljati tek nakon uobičajenog radnog vremena, a broj posjetitelja neće smjeti biti veći od petero.

Pobunili se čuvari

Uz to, moguća su do četiri grupna posjeta odjednom i to u sedam ujutro ili 20 sati navečer utorkom, petkom i subotom. Prvi takav privatni obilazak dogodio se u subotu, kad su Akropolom sami prošetali ruski par i njihov privatni vodič.

Posjeti bez vodiča bi, prema upravi za Akropolu, trebali početi 12. srpnja, a vodiči će voditi turiste u ovakvom aranžmanu od 2. kolovoza. Navodi se kako će obilasci biti omogućeni na engleskom, francuskom, njemačkom, grčkom, portugalskom, ruskom i španjolskom jeziku.

Zanimljivo, protiv ovog se nisu pobunili ni turisti, niti žitelji Atene koji smatraju da je Akropola ionako devastirana velikim brojem ljudi, već čuvari arheoloških nalazišta. Oni su protiv privatnih posjeta koji zaobilaze uobičajene službene vodiče.

Vrvi turistima

Njihov sindikat nije”dobio nikakve informacije o tome kako su ti obilasci organizirani. Možemo razumjeti da iza ove mjere stoji financijska potreba, ali moglo se drugačije organizirati”, rekla je predsjednica sindikata Georgia Kondyli, prenosi Poslovni dnevnik.

Samo lani je Akropolu posjetilo oko četiri milijuna ljudi, što je 31 posto više u odnosu na pretprošlu godinu. Dnevno ovim prostorom iz petog stoljeća prije Krista koje je pod zaštitom UNESCO-a, prođe oko 23.000 turista.

Zbog toga su uvedeni obilasci na određeno vrijeme, bez predugog zadržavanja na samom lokalitetu. Vlada desnog centra je inače optužena za pokušaj privatizacije muzeja i antičkih lokaliteta, bez obzira na to što se zbog toga pretprošle godine u državnu blagajnu slilo više od 120 milijuna eura.