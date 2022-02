RUSKE DEVIZNE REZERVE MEĐU NAJVEĆIMA NA SVIJETU: Analitičari objašnjavaju mogu li spasiti rusko gospodarstvo od sankcija

Autor: Dnevno.hr

Otkako su Sjedinjene Države i njihovi zapadni suradnici 2014. godine uveli sankcije Moskvi nakon aneksije Krima i rušenja leta 17 Malaysian Airlinesa, ruski predsjednik Vladimir Putin pokušava izgraditi gospodarstvo sposobno izdržati mnogo strože kazne. Nakon što su ruske trupe u četvrtak napale Ukrajinu, zapad je iznimno strogim sankcijama krenuo na Rusiju.

Rusko gospodarstvo je posljednji veliki udarac dobilo jučer kada su Sjedinjene Države, EU, Ujedinjeno Kraljevstvo i Kanada odlučile neke ruske banke izbaciti iz globalnog sustava plaćanja SWIFT kao i “paralizirati” imovinu ruske središnje banke.

O kakvom je udarcu riječ, pokazuje pad ruskih dionica za 33 posto u četvrtak. Iako su od tada nadoknadile dio tih gubitaka, rublja je blizu rekordno niskih vrijednosti u odnosu na dolar i euro, te će rusko tržište kapitala vjerojatno biti pod opasnim pritiskom nakon otvaranja u ponedjeljak.

Podaci Svjetske banke pokazuju kako je rusko gospodarstvo 11. po veličini u svijetu, odmah nakon Južne Koreje, piše CNN.

Ipak, od sankcija 2014. ruski BDP jedva da je išao gore, a građani su postali sve siromašniji. Vrijednost rublje je također pala, smanjivši vrijednost ruskog gospodarstva za 800 milijardi dolara. U posljednjih osam godina Moskva je pokušala svoju ekonomiju koja ovisi o nafti odviknuti od dolara, ograničene državne potrošnje i nakupljenih stranih valuta.

Rusija je pokušala potaknuti domaću proizvodnju zabranom uvoza ekvivalentnih proizvoda iz inozemstva. U međuvremenu su prikupili 630 milijardi dolara u međunarodnim pričuvama – ogroman iznos u usporedbi s većinom drugih zemalja.

Intervencija na valutnim tržištima

David Lubin, Citi ekonomist i suradnik u Chatham Houseu, kaže kako ruska ekonomija zahtijeva stvaranje velikih deviznih rezervi u slučaju sankcija.

Neke od tih rezervi su već raspoređene. Ruska središnja banka priopćila je u četvrtak da intervenira na valutnim tržištima kako bi poduprla rublju. A u petak je objavila da povećava ponudu novaca na bankomatima kako bi zadovoljila povećanu potražnju za gotovinom. Ruska državna novinska agencija TASS izvijestila je da je nekoliko banaka zabilježilo povećano povlačenje gotovine nakon invazije na Ukrajinu, posebice strane valute.

Dok je gradila ratnu škrinju, Putinova stroga strategija također je ograničila gospodarski rast, ulaganja i produktivnost, te dala prioritet državnim tvrtkama nad privatnim poslovima. Prihodi običnih Rusa pali su na razinu posljednji put viđenu početkom 2010-ih, a nova izravna strana ulaganja su minimalna. Rusija također nije uspjela diverzificirati svoje gospodarstvo ovisno o prodaji nafte i plina, zbog čega je bila jako izložena promjenama globalnih cijena roba.

Što se tiče sankcija, visoki dužnosnik Bidenove administracije rekao je novinarima da će mjere pokazati da je “navodno rusko osiguranje ekonomije od sankcija mit”.

“Ratni kovčeg ruskih deviznih rezervi od 600 milijardi dolara moćan je samo ako ga Putin može iskoristiti, a bez mogućnosti da kupi rublju od zapadnih financijskih institucija, ruska središnja banka neće moći napraviti ništa kako bi zaštitila rusku ekonomiju”, rekao je dužnosnik.

Paket sankcija je bez presedana po razmjerima, čak i prije mjera najavljenih u subotu.

“Mislim da nismo vidjeli ništa slično, a to je mnogo, puno strože od sankcija 2014.”, Iikka Korhonen, čelnica Instituta Banke Finske za ekonomije u razvoju i stručnjakinja za bankarski i financijski sustav Rusije, rekao je CNN Business u petak.

Ipak, Rusija je pripremala svoje gospodarstvo za ovaj trenutak, a globalne cijene nafte od 100 dolara po barelu donose goleme prihode državi.

“Mogu se snaći neko vrijeme”, rekla je Korhonen. “Ali što ovo duže traje, to znači da će rast biti sporiji.”

Zapadne zemlje nastojale su kazniti Moskvu za invaziju bez nanošenja veće štete vlastitom gospodarstvu. Cijene prirodnog plina iznimno su visoke u Europi, a prekid isporuke iz Rusije mogao bi ih povećati. Smanjen izvoz ruske sirove nafte bi na sličan način povećao cijene nafte i benzina.

S obzirom da ruske trupe napreduju na glavni grad Kijev, neki kažu da bi Zapad trebao biti spreman platiti visoku ekonomsku cijenu.

“Nemamo pet godina da polako uništimo rusko gospodarstvo. Moramo to učiniti sada”, rekao je Tyler Kustra, docent politike i međunarodnih odnosa na Sveučilištu Nottingham u Engleskoj.