RUSKA INVAZIJA SKRIVA VELIKU PRILIKU ZA HRVATSKU: ‘Možemo postati glavno čvorište juga Europe’

Autor: Dnevno.hr

Umirovljeni sveučilišni profesor i energetski stručnjak Igor Dekanić objašnjava kako Hrvatska planom Europske komisije da Janaf postane strateški europski naftovod i da se proširi kapacitet krčkog LNG terminala, ima priliku postati energetsko čvorište ovog dijela Europe, dobiva veliku razvojnu, energetsku i trgovačku priliku i bilo bi dobro da je iskoristi.

Europska komisija je 8. ožujka predložila nacrt plana prema kojem bi Europa postala neovisna o ruskim fosilnim gorivima znatno prije 2030.

Na sastanku Europskog vijeća 24. i 25. ožujka čelnici EU-a postigli su dogovor o tom cilju i od Komisije zatražili da predstavi detaljni plan REPowerEU,s voj odgovor na poteškoće i poremećaje koje je ruska invazija na Ukrajinu izazvala na globalnom energetskom tržištu





U tom dokumentu stoji kako je preobrazba europskog energetskog sustava hitna iz dvaju razloga: da bi prestala ovisnost EU-a o ruskim fosilnim gorivima, koja se upotrebljavaju kao ekonomsko i političko oružje i koja europske porezne obveznike stoje gotovo 100 milijardi eura na godinu, te da bismo se uhvatili ukoštac s problemom klimatske krize.

Za ostvarenje ciljeva plana “REPowerEU” do 2027. potrebna su dodatna ulaganja od 210 milijardi eura, no to je samo akontacija za neovisnost i sigurnost.

Dio tog kolača trebala bi dobiti i Hrvatska, jer bi po novom planu naftovod Janaf trebao dobiti bitno veću ulogu nego što je ima danas, a trebali bi biti prošireni i kapaciteti krčkog LNG terminala.

“Ovim planom EK Hrvatska dobiva priliku da postane energetsko čvorište na ovom dijelu Europe i time valorizira svoj geografski položaj. Hrvatska će, ponavljam, postati čvorište energetske trgovine juga Europe. Dobro je za nas što smo uvršteni u strateške projekte EU-a”, rekao je za Hinu umirovljeni sveučilišni profesor i energetski stručnjak Igor Dekanić.