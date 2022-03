RUSKA GOMILICA NAVALILA NA SE**I DONJE ROBLJE: Na Twitteru ih razapeli: ‘Tako protestirate protiv raketiranja dječje bolnice i rodilišta’

Nakon što su IKEA, McDonald’s i Starbucks zatvorili svoja vrata u Rusiji, napravile su to i najveće modne kuće. Prada, Dior, Louis Vuitton, Gucci, Fendi, svi oni zatvaraju vrata, iako su Rusi, a poosebno Ruskinje dubljeg džepa, poznati kao iznimno dobri kupci luksuznih brendova.

Tvrtkama koje su okrenule leđa ruskom tržištu sada se pridružila i trgovina donjeg rublja Victoria’s Secret kojoj je danas zadnji dan na njihovom tržištu.

Kao i slučajevima Zare i McDonaldsa i ovdje je nastala navala. Rusi i Ruskinje navalili su na seksi donje rublje kao da im život ovisi o tome. Nakon što je snimka objavljena na Twitteru, nastupilo je opće ruganje s njima.

“Dobri Rusi daju svoj odgovor na raketiranje dječje bolnice i rodilišta u Ukrajini”, “Vjerojatno ni ne znaju što se točno u Ukrajini događa, koliko ih cenzuriraju”, “Zašto kupuju čipkaste gaćice, zar ne bi trebali kupovati hranu” …. – samo su neki od objavljenih komentara.

❗️All Victoria’s Secret stores have been suspended in #Russia since March 10. Today the company suspended the work of online stores. pic.twitter.com/9jKecEy9L5

— NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2022