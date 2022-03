RUSI PRIJETE CIJENAMA NAFTE I DO 300 DOLARA PO BARELU: Poznati ekonomist objašnjava čeka li nas zbog rata ‘majka svih kriza’

Autor: Ivana Jurišić

Nakon ruske invazije Ukrajine, svijet punom brzinom juri prema stagflaciji. Prvi put prepoznata među makroekonomistima u sedamdesetim godinama prošlog stoljeća kada su mnoge razvijene zemlje prolazile kroz visoku inflaciju i visoku nezaposlenost prouzročene naftnim krizama, stagflacija je kovanica dvije riječi – stagnacija i inflacija. U pozadini stagflacije uglavnom leži jedan ili više šokova koji usporavaju rast gospodarstva. Uglavnom je to rast cijena energenata koji posljedično diže cijene transporta i proizvodnje, kao što smo vidjeli za vrijeme covid krize.

Prvi put je stagflacije primijećena nakon 1973. godine kada su države članice nekadašnjeg OAPEC-a donijele odluku o embargu na izvoz nafte u SAD, Britaniju, Kanadu, Nizozemsku i Japan zbog čega je cijena nafte u kratkom razdoblju skočila s dosadašnjih 3 na 12 dolara po barelu. Uslijedila je naftna kriza od koje se svijet tek oporavio u osamdesetim godinama.

Nešto slično vidimo i danas. Nakon invazije Rusije na Ukrajinu cijena nafte je započela svoj strmoglavi rast. Cijena nafte na britanskom tržištu je na dan invazije 24. veljače bila 92.81 dolara po barelu, da bi danas u trenutku pisanja ovog teksta bila 127.26 dolara po barelu. Jučer je u jednom trenutku, nakon što je američki ministar vanjskih poslova Anthony Blinken najavio mogućnost blokade ruske nafte, došla do 139 dolara. Situacija se u međuvremenu smirila, ali ne toliko da bismo bili mirni. I dok u Sjedinjenim Državama teku rasprave hoće li se uvesti sankcije na rusku naftu, iz Rusije se već mogu čuti glasovi kako bi zabrana na izvoz nafte dovela do katastrofalnih posljedica za svjetsko gospodarstvo i do cijena od čak 300 dolara po barelu.

Ako se to stvarno dogodi, rekordna inflacija koju bilježimo sada mogla bi biti samo lijepa uspomena, jer bi u tom slučaju cijene transporta i prijevoza poletjele stvarno u nebo. U tom slučaju, čak i najbogatije zemlje svijeta ne bi imale dovoljno sredstava kako bi ublažile financijski udarac svojim građanima. O siromašnim državama kap što je Hrvatska, koja se u izlasku od covid krize uvelike oslanjala na europski novac, da i ne govorimo. Glavni ekonomist UniCredita, Erik Nielsen, je prije nekoliko dana u razgovoru za Financial Times upozorio kako će oporavak u post-covid eri sigurnobiti odgođen s jasnim rizikom kako možda idemo prema periodu stagflacije, možda čak recesije s inflacijom.

Prognoze preuranjene

O stagflaciji i kolika je vjerojatnost da se svijet i Hrvatska suoče s najvećom krizom u nekoliko desetljeća razgovarali smo s ekonomskim analitičarem Damirom Novotnyjem.

“Kada bi ovo bila normalna vremena, možda bih se s tim i složio, ali ova situacija s ukrajinskom i covid krizom je ekonomske politike toliko zakomplicirala da se sadašnji trendovi nikako ne mogu objašnjavati modelima koje smo vidjeli u osamdesetim godinama početkom stagflacije u Europi, kasnije i u Japanu. U ovom trenutku je teško predvidjeti hoće li doći do daljnjeg rasta cijena nafte ili neće, hoće li Rusija prestati isporučivati naftu zbog sankcija, hoće li se Iran uključiti na neki način. Previše je tu nepoznanica”, rekao je Novotny za naš portal.

Analitičar objašnjava kako će potražnja za naftom u kratkom roku biti relativno velika zbog situacije u Ukrajini, ali već u srednjem roku potražnja za naftom će padati.

“Nakon što je Europa, a osobito Njemačka, najavila velike investicija u alternativne izvore energije, potražnja za naftom će se sigurno smanjiti. Naime, njihova vlada je odlučila smanjiti rizike jednog energetskog nabavnog lanca i zbog toga se sada u Njemačkoj vode velike rasprave oko nastavka rada nuklearnih centrala”, objašnjava Novotny ističući kako bi se konjunktura mogla povećati velikim investicijama u njemačko naoružanje.

“U idućem razdoblju vidjeti ćemo narudžbe njemačke vlade u stotinama milijardi eura što će sigurno izazvati konjunkturu. Sigurno će doći do povećanja cijena, ali ravnoteža bi se trebala uskoro uspostaviti”, objašnjava Novotny.

“U svakom slučaju prognoze o stagflaciji, dok još ne znamo kakav će rasplet doživjeti ukrajinska kriza, su preuranjene i oni koji govore da nas čeka dugoročno razdoblje stagflacije to ne mogu tvrditi”, uvjeren je Novotny.