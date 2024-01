Rupa u zakonu koju vrijedi iskoristiti: Moguće je zaraditi 4000 eura samo s povremenim poslom

Autor: Dnevno.hr

Povremeni su poslovi dobri za krpanje kućnog budžeta, ali egzistencija svakako ne bi smjela ovisiti o njima, čak niti u državama koje slove kao najrazvijenije i socijalno najosjetljivije. Tako u Njemačkoj, takozvani “mini” i “midi” poslovi imaju ograničenja koja se tiču poreza, socijalnih davanja, ali i zarade.

Tako je ove poslove moguće raditi za 538 eura mjesečno bez plaćanja poreza na dohodak. No, postoji rupa u zakonu koja nekima na tim poslovima omogućuje da zarade i do 4000 eura mjesečno, piše Fenix-magazin.de. Postoji iznimka po kojoj je dvaput godišnje moguće zaraditi dvostruko više novca bez oporezivanja, što bi u ovom slučaju iznosilo 1076 eura mjesečno. Iznimka se odnosi, primjerice na veću količinu nepredviđenog posla, poput zamjene za bolovanje.

Osim toga, poslodavac svojim zaposlenicima, čak i onima koji rade “mini” i “midi” poslove može isplatiti i inflacijski dodatak od 3000 eura. No, za to je ipak potreban dogovor s poslodavcem, što znači da, ako je široke ruke, radnik na povremenim poslovima može zaraditi i do 4000 eura na mjesec.

No, ovdje treba znati nekoliko stvari. Prvo, ovakvo što je moguće samo početkom kalendarske godine, kad se dodaci uglavnom isplaćuju. Drugo, ovakav način rada dugoročno nije isplativ i svatko bi trebao imati stalan posao. Njemačko gospodarstvo muče inflacija i nedostatak kvalificirane radne snage, stoga su povećane zakonske minimalne satnice.