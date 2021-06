REBALANS PRORAČUNA: Evo tko će ostati zakinut

Na rebalansu proračuna rast deficita ipak je ublažen, budući će porasti i prihodi i to za tri milijarde kuna. Naime, Vlada je rashode proračuna povećala za 9,4 milijarde kuna, a utrošit će ih na sanaciju zdravstva, mjere za očuvanje radnih mjesta i plaće.

Međutim, u slučaju središnje države skočit će sa 2,7 na 4,3 posto, odnosno sa 10,6 na 17,1 milijardu kuna. Iako je ministar financija Zdravko Marić, očigledno, morao popustiti i više nego što je želio, za analitičare to i nije iznenađenje jer su njihove procjene i prije bile da će manjak u državnoj blagajni premašiti četiri posto BDP-a. Dva glavna razloga povećanja rashoda su sanacija zdravstva, na koju odlazi 2,8 milijardi kuna, te mjere očuvanja radnih mjesta i pokrivanja fiksnih troškova od 2 milijarde kuna.

Povećanje osnovice plaće i mirovine nisu u pitanju

Međutim, to je i dodatnih 800 milijuna kuna za plaće, što upućuje na to da je njihov ovogodišnji rast premašio ministrova očekivanja. Podsjeća da je početkom godine osnovica za plaće državnih i javnih službenika povećana za četiri posto, “a za to odmah nisu bila osigurana sva sredstva, ali se sada rebalansom ide korak bliže tomu”. U trenutku usvajanja originalnog proračuna već je postojala obveza povećane isplate.

No, ministar je poručio da se povećanje osnovice plaća već provodi i neće doći pod znak pitanja, kao ni mirovine. Prema podacima DZS-a, plaće u obrazovanju i zdravstvu u ožujku su bile 9 posto veće nego u istom mjesecu prošle godine, a one javnoj upravi i obrani 5,1 posto.

Ministarstvo graditeljstva najveći gubitnik u rebalansu

Dodatna sredstva osigurana su i kroz fond za sufinanciranje europskih projekata, kako na državnoj, tako i lokalnoj razini, kao i za programe pripreme kompanija za turističku sezonu koje će osmisliti resori kulture, turizma i sporta, prometa i infrastrukture, te za ruralni razvoj i HZZO. Najveći gubitnik u ovom rebalansu proračuna jest Ministarstvo graditeljstva, koje je ostalo bez 272 milijuna kuna, a od toga je za čak 250 milijuna kuna smanjen proračun Fonda za obnovu.

To znači da su ostali bez više od četvrtine proračuna, koji je bio planiran na nešto više od 900 milijuna kuna.

Prema podacima Fonda, do 1. lipnja upućeno je 11.169 zahtjeva za obnovu, financijsku pomoć, uklanjanje ili gradnju zamjenskih kuća, a od toga je Ministarstvo donijelo odluku tek za njih 115, odnosno samo 1 posto.

Budući svi upozoravaju da obnova ne ide po planu, iz Ministarstva kažu da je riječ o tome da će se sredstva od 250 milijuna kuna koja su bila planirana u njihovu proračunu sada planski rasporediti po tijelima koja će provoditi obnovu svatko u svojem segmentu kroz Fond solidarnosti, odnosno prema različitim ministarstvima, od obrazovanja i zdravstva do kulture, gdje će se obnavljati javne zgrade.









Kažu i kako su donijeli ukupno 266 odluka, ali da ne idu sve u Fond, primjerice odluka o oslobađanju plaćanja, a neki su zahtjevi odbijeni ili je postupak obustavljen, dok se neke odluke dostavljaju Središnjem uredu za obnovu.

“Ministarstvo je isplatilo više od 50 milijuna kuna i za sanacije. Radimo i dalje sve oko Fonda solidarnosti i zajma Svjetske banke, počelo je rušenje u Petrinji, kao i razgovori sa stručnjacima o načinu i vrsti gradnje na Baniji. Dakle, puno je paralelnih procesa i sada se vide rezultati, a uskoro će se vidjeti i konkretni radovi na terenu”, poručuju iz Ministarstva za Jutarnji.

Kada je riječ o prihodima, oni će predloženim rebalansom rasti za oko tri milijarde kuna. Pritom će se od poreznih prihoda računa na iznos od 700 milijuna kuna, zahvaljujući malo bržem rastu ekonomije, ali najveći dio odnosi se na pomoć, odnosno europske fondove.

Unatoč tome, premijer Andrej Plenković i ministar Marić su uvjereni da Hrvatska ostaje privržena fiskalnoj disciplini i uvođenju eura. Bez obzira na rast ovog deficita, rekao je Marić, javni će dug već ove godine ponovno biti na tzv. silaznoj putanji, smanjit će se sa 88,7 na 86,6 posto BDP-a.









“Kad se zbroje i oduzmu sve promjene na prihodnoj i rashodnoj strani, dobije se povećani deficit opće države od 3,8 posto BDP-a, a Vlada smatra da to povećanje i dalje drži Hrvatsku u sigurnoj zoni što se tiče domaće financijske, gospodarske i ine javnosti, ali i međunarodne, bilo da je riječ o kreditnim agencijama ili Europskoj komisiji”, smatra Marić.