Rast cijene zlata mnogima donosi zaradu – što očekivati od 2024. godine?

Autor: Dnevno.hr

Da je štednja u obliku držanja novca na bankovnim računima već nekoliko godina izrazito neisplativa, to već svi znaju. Srećom po štediše, postoji alternativa koja se iz godine u godinu dokazuje kao isplativija i sigurnija štednja od one bankovne, a to je investicijsko zlato u fizičkom obliku zlatnih poluga i zlatnike koje vlasnik može držati kod sebe.

Naime, cijena zlata u eurima od početka je ove godine narasla za oko 9%, što je šesta godina zaredom u kojoj žuti plemeniti metal ulagačima donosi zaradu. Dio je to dužeg trenda rasta cijene zlata koja je u zadnjih pet godina narasla za oko 70%, a u zadnjih dvadeset godina oko 450%.

Hoće li se rast cijene zlata nastaviti u sljedećoj godini?

Visok rast cijene zlata donio je mnogima koji svoju štednju drže u zlatnim polugama i zlatnicima pozamašnu zaradu u periodu u kojem je bankovna štednja nesiplativa zbog niskih kamatnih stopa, nekretnine skupe i teško priuštive, a dionice i ostala ulaganja poprilično rizična zbog neizvjesne situacije u gospodarstvu.

Možemo li i sljedeće godine očekivati rast cijene zlata, pojašnjava Josip Kokanović, operativni direktor Centra Zlata i vodeći stručnjak za plemenite metale u Hrvatskoj:

“Faktori koji su doveli do rasta cijene zlata, kao što su inflacija, geopolitičke nestabilnosti i iščekivanje nove recesije, i dalje će biti prisutni i u 2024. godini. Iz tog razloga, vrlo je izgledno kako će se rast zlata nastaviti i u narednoj godini, no puno bitniji je rast u dugom roku jer je zlato isključivo dugoročno ulaganje, odnosno zamjena za neisplativu bankovnu štednju. Taj je dugoročni rast u prosjeku oko 8.3% godišnje”, pojašnjava Kokanović.









Zlatne poluge i zlatnici – štednja oslobođena poreza

Osim što se pokazalo vrlo isplativim, investicijsko zlato u fizičkom obliku zlatnih poluga i zlatnika investitorima i štedišama je privlačno i jer je u potpunosti oslobođeno svih poreza, što znači da sva zarada od ulaganja ostaje investitoru. Zlato je stoga neovisno od banaka i države, lako je unovčivo bilo gdje u svijetu kroz otkup zlata te je prenosivo i jednostavno za skladištiti.









Investicijsko zlato je imovina koja se drži u ruci i koja daje slobodu i neovisnost koju malo koji drugi oblik imovine može pružiti. Među investitorima je i poznato kao “sigurno utočište u nesigurnim vremenima” zbog svoje sposobnosti zadržavanja vrijednosti čak i u doba najgorih inflacija ili kriza.

Kako i gdje kupiti investicijsko zlato u Hrvatskoj?

Ulaganje u zlato najbolje je obaviti kupnjom investicijskog zlata u fizičkom obliku kod ovlaštenih trgovaca kao što je Centar Zlata. Centar Zlata vodeći je hrvatski distributer zlatnika i zlatnih poluga te ovlašteni distributer europskih kovnica s prestižnog LBMA popisa.

Kupnju investicijskog zlata moguće je obaviti u nekoj od poslovnica Centra Zlata bez čekanja na isporuku ili preko webshopa uz 100% osiguranu dostavu na kućnu adresu u roku samo dva radna dana. Osim toga, klijentima je na raspolaganju i opcija pohrane zlata u sigurnim sefovima Centra Zlata koja je prvih godinu dana u potpunosti besplatna, a zlato je moguće preuzeti bilo kada.

U ponudi Centra Zlata moguće je naći širok asortiman zlatnika i poluga – od popularnih dukata s likom cara Franje Josipa do sve traženijih kompleta malih poluga UnityBars koji nude visoku razinu fleksibilnosti investitoru.

Ako i vi želite zaštititi svoju ušteđevinu od inflacije i recesije ulaganjem u investicijsko zlato, djelatnike Centra Zlata možete kontaktirati za besplatne konzultacije pozivom na broj 01 3000 783 ili slanjem e-maila na [email protected] , a najbolju ponudu zlatnih poluga i zlatnika u Hrvatskoj pogledajte klikom na link: webshop Centra Zlata .

*ovaj tekst služi isključivo za informiranje te ne predstavlja investicijski savjet