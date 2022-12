RADNO VRIJEME TRGOVINA NA STARU I NOVU GODINU: Tri trgovačka lanca će u subotu biti otvorena do 18 sati

Autor: Dnevno.hr

Trgovine i šoping centri na staru će godinu raditi po skraćenom radnom vremenu, dok će na Novu godinu sve trgovina biti zatvorene.

Konzum

Konzum trgovine, kao i usluge Dostave, Drive in i Pokup bit će zatvoreni dana 1.1.2023., dok će 31.12.2022. raditi po skraćenom radnom vremenu. Radno vrijeme njihovih prodavaonica možete pogledati ovdje. Usluga Dostave i Drive in dostupna je dana 31.12.2022. do 17 sati

Studenac

Trgovine Studenca u subotu rade po prilagođenom radnom vremenu. U nedjelju će biti zatvorene. Više informacija možete pronaći ovdje.





Tommy

Trgovine Tommy će na Staru godinu raditi do 18 sati, a na Novu godinu su zatvorene.

Lidl

Lidlove trgovine u subotu rade do 14 sati, a u nedjelju, 1. siječnja, bit će zatvorene.

Plodine

Trgovine Plodina na Staru godinu rade do 18 sati, a u nedjelju su zatvorene.

Kaufland

Trgovine Kauflanda na Staru godinu rade do 18 sati, a u nedjelju su zatvorene.

Interspar/Spar

U subotu će INTERSPAR hipermarketi raditi po prilagođenom radnom vremenu do 16 ili 17 sati, dok će svi SPAR supermarketi raditi do 17 sati. U nedjelju trgovine neće raditi. Točno radno vrijeme pojedine lokacije možete provjeriti ovdje.