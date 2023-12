Radno vrijeme trgovina na blagdan Svetog Stjepana: Evo gdje možete u kupovinu

Autor: N.K

Nakon Božića stigao je i blagdan Svetog Stjepana na koji većina trgovina u Hrvatskoj neće raditi.

Neće raditi niti trgovački centri, pa ako ste nešto zaboravili kupiti vrlo vjerojatno ćete morati pričekati radni dan. Mogle bi raditi određene benzinske postaje i pekare.

Većina trgovačkih lanaca zatvorila je svoje poslovnice

Postoji tek nekoliko izuzetaka, koji se uglavnom odnose na otoke

Trgovački lanci

KONZUM – Trgovine na blagdan Svetog Stjepana neće raditi.

LIDL – Trgovine neće raditi na blagdan Svetog Stjepana.

SPAR i INTERSPAR – Sve SPAR i INTERSPAR trgovine bit će zatvorene na blagdan Svetog Stjepana, 26. prosinca.









PLODINE – Na blagdan Svetog Stjepana su zatvoreni.









KAUFLAND – Trgovine su zatvorene na blagdan Svetog Stjepana.

KTC – Ne rade na blagdan Svetog Stjepana.

STUDENAC – Neće raditi za blagdan Svetog Stjepana 26. prosinca, osim trgovine na Lastovu, Pjevor 12/1, Mljetu, Polače 21 i Ubliju, I. Gundulića 30 do 14 sati, trgovine u Kampu Stobreč do 18 sati te trgovine u Karlobagu, Uskočka 2 do 21 sat. Točno radno vrijeme svih trgovina pogledajte OVDJE.

DM – Sve dm trgovine su zatvorene na blagdan Svetog Stjepana.

MÜLLER – Ne radi na blagdan Svetog Stjepana.

BIPA – Sve BIPA poslovnice biti će zatvorene na blagdan Svetog Stjepana.

BAUHAUS – U utorak 26.12.2023. BAUHAUS prodajni centri su zatvoreni.

PEVEX – Niti Pevex poslovnice neće raditi na blagdan Svetog Stjepana.

IKEA – Na blagdan Svetog Stjepana poslovnice ne rade.

Trgovački centri

ARENA CENTAR ZAGREB Trgovine Arena Centra neće raditi na blagdan sv. Stjepana, 26.12..

AVENUE MALL ZAGREB Na blagdan sv. Stjepana neće raditi.

SUPERNOVA BUZIN Shopping centar Supernova Buzin na blagdan sv. Stjepana ne radi.

WEST GATE Centar će biti zatvoren na blagdan sv. Stjepana (izuzev igraonice Family Park).

PULA CITY MALL Na blagdan sv. Stjepana ne radi.

GALERIJA POREČ Na blagdan sv. Stjepana ne radi.

MALL OSIJEK Ne radi za blagdan sv. Stjepana.

JOKER SPLIT Za blagdan sv. Stjepana ne radi.

TOWER CENTER RIJEKA Trgovine u ovom centru na blagdan sv. Stjepana ne rade.

CITY CENTER ONE ZAGREB WEST Shopping centar na blagdan Sv. Stjepana je zatvoren.

CITY CENTER ONE ZAGREB EAST Isto radno vrijeme ima i shopping centar East.

CITY CENTER ONE SPLIT Centar je na blagdan Svetog Stjepana zatvoren.

SUPERNOVA ZADAR Na blagdan sv. Stjepana ne radi.

SUPERNOVA VARAŽDIN Na blagdan sv. Stjepana ne radi.

SUPERNOVA KARLOVAC Na blagdan sv. Stjepana je zatvoren.

LUMINI CENTAR VARAŽDIN Trgovački centar Lumini u Varaždinu također neće raditi.