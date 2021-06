QATAR AIRWAYS TRI PUTA TJEDNO ZA ZAGREB Nakon suspenzije ponovno uspostava zračnih linija

Autor: S.P.

Qatar Airways trenutno prometuje tri puta tjedno između Dohe i Zagreba, svakog ponedjeljka, srijede i subote.

Isti broj tjednih letova planiran je kroz cijelu ljetnu sezonu, do kraja rujna ove godine, objavio je Croatian Aviation.

Podsjećamo, Qatar Airways pokrenuo je redovnu liniju prema Zagrebu u svibnju 2012. godine. U početku su se letovi odvijali preko Budimpešte, a ubrzo je kompanija uspostavila direktan let između Dohe i Zagreba te kontinuirano povećavala broj tjednih operacija. U ljeto 2019. godine ovaj je avioprijevoznik između Dohe i Zagreba prometovao čak dva puta dnevno.

Između Dohe i Zagreba bit će 48 povratna leta

Po izbijanju globalne krize uzrokovane pandemijom Qatar Airways suspendirao je letove prema Zagrebu, a zatim je u ljetnom redu letenja prošle godine prometovao jednom tjedno prema Zagrebu, suspendirajući liniju čak i u špici ljetne sezone.

U razdoblju od 12. lipnja do 30. rujna Qatar Airways obavit će 48 povratna leta između Dohe i Zagreba, nudeći ukupno 12.672 sjedala u oba smjera, značajno manje nego u ljeto 2019. godine, što je, s obzirom na nisku potražnju, logično.

Na liniji nastavljaju prometovati najmanji zrakoplovi u floti ovog avioprijevoznika, A320 (kapaciteta 132 sjedala). iako je kompanija na ovoj liniji u razdoblju od 26. svibnja do 5. lipnja tri puta koristila veće zrakoplove tipa A321, no očito iz tehničkih razloga s obzirom na to da buking nije bio zadovoljavajući ni za manje zrakoplove koji su inače najavljeni na ovoj liniji.

Qatar Airways do izbijanja globalne pandemije bio je jedan od glavnih prijevoznika (uz Turkish Airlines, Emirates i Korean Air) kojim su turisti iz Kine, Južne Koreje, Tajlanda, Japana, Australije i drugih zemalja dolazili u Republiku Hrvatsku. Spomenete su zemlje još uvijek zatvorene i u ovoj ljetnoj sezoni ne može se očekivati značajan broj turističkih dolazaka u Republiku Hrvatsku, što je glavni razlog relativno malog broja tjednih letova ovog avioprijevoznika prema Zagrebu.