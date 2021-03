PRVI REZOVI! HZZ objavio popis djelatnosti koje gube potporu za očuvanje radnih mjesta

Autor: M.V.

Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom i posljedicama potresa za ožujak, odlukom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) neće se isplatiti financijskim i djelatnostima osiguranja te kockanja i klađenja.

Kako je priopćeno iz HZZ-a, Upravno vijeće na današnjoj je sjednici donijelo odluku o donošenju nove mjere – Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (covid-19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za ožujak 2021, a izmjene u odnosu na potporu za siječanj-veljaču odnose se na smanjenu listu djelatnosti za koje može biti dodijeljena potpora, dodavanje suvlasnika i osnivača u ciljanu skupinu radnika te dokazivanje pada prihoda.

Zahtjev za tu potporu mogu podnijeti svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a najkasnije do 31. prosinca 2020. i to za radnike zaposlene najkasnije do 28. veljače 2021. Za dobivanje potpore poslodavci će trebati dokazati da su u razdoblju od 1. travnja do 30. rujna 2020. imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isto razdoblje 2019. temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece. S druge strane, tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prihoda/primitaka kumulativno za drugo i treće tromjesečje 2020. ili četvrto tromjesečje 2020., u odnosu na isto razdoblje 2019. Alternativno će trebati dokazati da su u ožujku 2021. imali pad prihoda/primitaka u odnosu na ožujak 2019. temeljem predaje PDV obrasca za ožujak 2021. i ožujak 2019. Poreznoj upravi, stoji u priopćenju.

“Poslodavci osnovani nakon 1. travnja 2019. trebaju dokazati pad prihoda/primitaka u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na rujan 2020. temeljem predaje tablice pada, a u slučaju da su osnovani nakon 1. listopada 2020. trebaju dokazati pad prihoda/primitaka u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na siječanj 2021. Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a ili nisu u sustavu PDV-a u usporedivim razdobljima dokazuju pad prihoda/primitaka na temelju tablice pada prihoda/primitaka”, dodaju potom.

Iz HZZ-a još poručuju da se će se zahtjevi za potpore zaprimati od 1. do 23. travnja za isplatu mjesečnih troškova plaće za ožujak 2021. godine.