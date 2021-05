PRVI INTERVJU RYANAIRA: Otkrili tko bukira putovanja u Hrvatsku, ali i na koju hrvatsku luku neće skoro. ’Zagreb nam je dugo na listi želja’

Autor: M.V.

Nakon odluke o dolasku irskog niskotarifnog avioprijevoznika glasnogovornica Ryanaira za Croatian Aviation otkrila je kako su poticajni programi bili jedan od ključnih motiva za otvaranjem baze u Zagrebu, no otkriva: “Zagreb je već godinama na listi želja Ryanaira, a Hrvatska je iznimno popularno odredište”.

Govori dalje kako će u Hrvatsku uvesti čak 12 linija.“Prva linija kreće u lipnju, a zagrebačka baza funkcionirat će od rujna. Planiramo bazirati dva zrakoplova, radi se o zrakoplovima tipa A320 naše partnerske kompanije Laud”, rekla je pa se osvrnula na popunjenost kapacitete. Ističe kako su iznimno zadovoljni na svim linijama prema i iz Zagreba.

“Ono što je zanimljivo jest to da čak 90 posto bookinga odlazi na strance, a pritom su top 3 zemlje Belgija, Švedska i Italija. Svega 10 posto ukupnog bookinga čine putnici iz Hrvatske. Također, 70 posto rezerviranih karata odnosi se na period boravka u Zagrebu kraći od 4 dana, što opravdava našu tvrdnju o Zagrebu kao citybreak odredištu”, tvrdi potom. Upitana o liniji za Dublin, tvrdi kako o istoj još razmišljaju, ali da će na vrijeme informirati javnost. Otkriva potom i kako do ljeta 2022. godine planiraju imati do 40 linija iz Zagreba.

Zadar

Ryanair je u Zadru imao bazu u Zadru, no s jednim zrakoplovom, ali sada su bazirali dva zrakoplova i otvorili niz linija. Prema ovoj zračnoj luci prometovat če u ljetnom redu letenja, za razliku od Zagreba gdje je otvorena prodaja i na linijama za sljedeću zimu. Glasnogovornica otkriva kako na toj liniji dominiraju stranci, čak 97 posto njih, a trenutno “najznačajniji booking prema Zadru dolazi s tržišta Poljske, Švedske i Njemačke, a uglavnom se radi o parovima i obiteljima s djecom”.

Naposljetku, osvrnula se i na linije iz Pule koja će imati jednu novu liniju ovog ljeta, a povećaju kapacitet i na postojećima. S druge strane, onu u Rijeci ukinuli su, a u budućnosti ne planiraju, tvrdi, prometovati prema Zračnoj luci Osijek.

“Iz Zagreba trenutno imamo promotivne cijene karata na gotovo svim linijama. Primjerice, povratna karta za Pariz košta 30 eura, a za Brussels niti 10! Što se tiče fleksibilnosti prilikom promjena datuma putovanja, za sve karte kupljene do kraja lipnja odobravamo dvije besplatne promjene datuma putovanja na letove do kraja listopada”, zaključuje.