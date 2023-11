Pruga nije mjesto za igru: Zapamtite, vlak je uvijek brži

Od trenutka kada se djeca počnu igrati oponašajući omiljene životinje ili prijevozna sredstva pa do trenutka kad se počnu aktivno igrati sudionika u prometu, voziti zamišljene vlakove, avione i upravljati plastičnim bagerima dobivamo vrijeme koje kroz igru možemo iskoristiti i za učenje. Zašto je važno da djeca od malih nogu usvajaju obrasce sigurnog ponašanja u prometu, bilo da je riječ o cestovnome bilo o željezničkome prometu?

Međunarodne statistike pokazuju da su u čak 98 posto slučajeva nesreće na željezničko-cestovnim prijelazima posljedica toga što sudionici u cestovnome prometu zanemaruju i ne poštuju prometne znakove i prometnu signalizaciju. To uključuje i velike i male. Pokazalo se kako je najučinkovitiji način promjene ponašanja sudionika u prometu edukacija, isticanje rizika i upozoravanje na kobne opasnosti neopreznoga kretanja uz prugu ili prelaženja pruge na mjestima koja za to nisu previđena.





Istina je da sve počinje kod kuće, ali i škole imaju krucijalnu ulogu u educiranju mladih, a to je prepoznala i HŽ Infrastruktura. Upravo zbog toga 23 godine zaredom provodi edukativno-preventivnu akciju „Vlak je uvijek brži“, ponavljajući i ističući informacije za koje će mnogi reći da ih znaju, ali praksa potvrđuje da ih treba stalno ponavljati. Akcija je namijenjena djeci osnovnoškolskog uzrasta te vozačima i drugim sudionicima u cestovnome prometu kojom ih se upozorava na opasnosti koje prijete prilikom neopreznog prelaženja preko pruge ili boravka uz prugu.

Brojna stradanja

Doma, uz igračke i u igri, djeca imaju svu slobodu igranja vlakovima i tračnicama, ali stalno treba ponavljati da je u stvarno- me životu zabranjeno igrati se na pruzi i uz prugu ili na mostovima kojima prolazi pruga kao i penjati se na vagone i stupove kontaktne mreže. Opasno je po život kretati se uz prugu ili preko pruge sa slušalicama u ušima ili s mobitelom u ruci te zanemarivati prometne znakove i signalizaciju.

Zaustavni put vlaka iznosi i do 1500 metara, zbog čega ga strojovođa, nakon što na pruzi uoči automobil ili dijete, ne stigne zaustaviti na vrijeme. Vlakovi su i sve tiši pa

se njihov dolazak ne čuje dok nisu u blizini prijelaza. Treba biti odgovoran i prelaziti preko pruge samo na obilježenim mjestima. Istu stvar moramo ponavljati i najmlađima.

Strogo je zabranjeno kretati se po kolosijeku ili po stazama neposredno uz kolosijeke kao i bacati kamenje na vlakove koji prolaze prugom. Svake godine, unatoč strogim zabranama i stalnim upozorenjima, bilježe se stradanja djece i mladih od strujnog udara diljem Hrvatske, a koja su posljedica upravo igranja po pruzi i uz prugu te penjanja na vagone i stupove kontaktne mreže.









Prije prelaska preko željezničke pruge obavezno treba stati i uz poštivanje prometnih znakova i željezničke signalizacije prugu prelaziti tek kada se uvjerite u to da ne prijeti opasnost. Ako je polubranik spušten, treba pričekati da se on podigne, a ako polubranika na željezničko-cestovnome prijelazu nema, prilikom nailaska na prometni znak Stop i Andrijin križ treba dobro promotriti oko sebe i uvjeriti se u to da vlak ne nailazi.

Kreativni načini

Od 2013. paralelno s akcijom „Vlak je uvijek brži“, koja se provodi 23 godine, provodi se i akcija „Stvaraj, ne uništavaj“. Cilj te akcije jest učenike viših razreda osnovnih škola potaknuti na pravilan odnos prema javnoj imovini, skrenuti im pozornost na problem vandalizma i šteta koje nastaju takvim nepoželjnim ponašanjem. Kroz debatne radionice učenike se potiče na to da iskažu svoje kritičko mišljenje te izraze kreativne načine kako smanjiti broj slučajeva destruktivnog djelovanja njihovih vršnjaka.

Osnovni je cilj skrenuti im pozornost na stanje i stupanj narušenosti izgleda javnih prostora te ih potaknuti da na pojave devastacije ne gledaju s odobravanjem. Također je važno skrenuti im pozornost na to da svatko može doprinijeti očuvanju i oplemenjivanju javnih prostora te da vlastitim pozitivnim primjerom mogu djelovati na druge iz svoje okoline. Najvažnije od svega je ipak da od malih nogu djeca usvajaju ispravne obrasce ponašanja u prometu te da shvate da pruga nije mjesto za igru i da odgovorno ponašanje u prometu spašava živote.