Prozivaju Hrvatsku, a pogledajte što radi naša konkurencija: ‘Kako je ovo moguće, katastrofa’

Autor: I.G.

Nakon što su poskupljenja pogodila hrvatsku obalu, ista situacija zatekla je i susjednu Crnu Goru. Porast cijena osnovnih životnih namirnica u trgovinama mješovite robe izazvao je nezadovoljstvo među domaćim stanovništvom i turistima.

Poskupljenja u supermarketima na primorju ne odgovaraju ni lokalnom stanovništvu ni gostima, dok vlasnici crnogorskih trgovačkih lanaca zadovoljno trljaju ruke. Potrošači se pitaju kako su moguće takve oscilacije cijena, a nadležni iz Tržišne inspekcije poručuju da je sve u skladu sa Zakonom o unutarnjoj trgovini, koji omogućava slobodno formiranje cijena.

Posebno su nezadovoljni mještani. “Stalno se pitam kontrolira li išta ta inspekcija. Zaboga, nekoliko puta sam ih i sam htio nazvati i pitati kako je ovo moguće. Ovo je katastrofa. A govore da će biti bolje. Kada? Valjda sutra,” kaže jedan od ispitanika u anketi Radio-televizije Crne Gore. Rast cijena na obali tijekom ljetne turističke sezone postao je nepisano pravilo. Slobodno formiranje cijena omogućava trgovcima da povećaju marže, što rezultira višim cijenama na primorju.

‘Marketi redovito šalju letke’

“Svjedočim da su cijene različite iz dana u dan. I ono što me jako smeta jest da pojedini marketi redovito šalju letke s cijenama, ali kada dođete u trgovinu, te cijene nisu one koje su istaknute. Nisu ni u istom gradu, u istom trgovinskom lancu, cijene nisu iste na različitim lokacijama”, mišljenja je ispitani građanin.

Tržišni inspektor Ratko Bulatović objašnjava da cijene u trgovinama na obali rastu svake sezone, sukladno Zakonu o unutarnjoj trgovini. “Cijene mogu varirati između različitih prodajnih objekata istog trgovačkog lanca zbog slobodnog formiranja cijena.

“Utvrđena cijena proizvoda može biti od istog istog subjekta nadzora, konkretno Voli, Idea, može biti različita u prodajnim objektima koji posluju u sastavu njihovih tvrtki odnosno pravnih osoba. Što to znači konkretno? U prodavaonici Voli u Budvi, ili u Podgorici ili na sjeveru, cijene mogu biti različite iz razloga što je u pitanju slobodno formiranje cijena. Shodno dokazu u porijeklu, tj. računu o dobavljaču, radi se dokument sastavljanja maloprodajnih kalkulacija i na osnovu tih maloprodajnih kalkulacija formira se maloprodajna, tj. utvrđena cijena. Što znači da u pojedinom prodajnom objektu Voli u Budvi, može se ići sa maržom konkretno 30 posto, za razliku od marže na sjeveru gdje mogu ići i sa maržom 10 ili 20 posto”, navodi Bulatović.

Zakon o unutarnjoj trgovini

Nadalje, Bulatović tvrdi kako Zakon o unutarnjoj trgovini dozvoljava formiranje maloprodajnih cijena s utvrđenom maržom na nabavnu cijenu. Visoke cijene ne odgovaraju ni domaćima ni gostima i zato se svi bune.

Podgoričani koji odlaze na more pažljivo biraju gdje će kupovati jer odmah primjećuju razliku u cijenama između trgovina na obali i onih u Podgorici.









“Zašto? Mislim da je to da se više uzme od turista, ali dolje žive i naši ljudi, to nije fer ni s jedne strane, pa je to jednostavno nevjerojatno. Mislim da je to jako ružno i to su trebali provjeriti nadležni, tko se već time bavi”, smatra jedan od građana. Jedno je sigurno. Veliki trgovački lanci u sezoni dobro zarađuju korigirajući cijene. Zato do kraja sezone pripazite na rasprodaje kojima se trgovci nastoje izboriti za kupce.