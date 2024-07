Provjerite podrume: Za jedan stari predmet možete zaraditi 830 tisuća eura

Ljudi često pospreme predmete i zaborave na njih, a neki od predmeta koji vam skupljaju prašinu na tavanu ili su zaboravljeni u nekoj kutiji u stvari imaju veliku materijalnu vrijednost. Riječ je o predmetima koji su zanimljivi kolekcionarima te im je zato vrijednost danas veća nego što je bila kad ste ih kupili.

Prva izdanja nekih klasika ili bestselera mogu se prodati za tisuće dolara. Dodatnu vrijednost imaju izdanja poznatih izdavača koji više ne posluju.

Popularne među kolekcionarima, antikne bočice parfema mogu biti vrlo vrijedne. Čak postoji organizacija posvećena ovim predmetima nazvana International Perfume Bottle Association.

This Marvel comic book from 1939 is one of the most expensive comic books ever sold. It had a huge price tag of £2.1 million in March 2022.

