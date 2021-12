PROVJERITE BLAGDANSKO RADNO VRIJEME TRGOVINA: Neki su na Sv. Stjepana i Novu godinu zatvoreni, dok drugi rade

Autor: Dnevno.hr

Trgovine i trgovački centri će za božićne i novogodišnje blagdane imati ponešto izmijenjeno radno vrijeme.

Kaufland

24. prosinca, Badnjak: 7-16 sati

25. prosinca, Božić: zatvoreno

26. prosinca, Sveti Stjepan: zatvoreno

31. prosinca, Silvestrovo: 7-18 sati

1. siječnja, Nova godina: zatvoreno

Spar

24. prosinca, Badnjak: svi INTERSPAR hipermarketi će raditi skraćeno do 17 sati, SPAR supermarketi skraćeno do 15 ili 16 sati.

25. prosinca, Božić: Zatvoreno









26. prosinca: Sve trgovine će raditi po prilagođenom radom vremenu do 14 sati, osim INTERSPAR hipermarketa u Zadru koji će raditi do 18 sati, te INTERSPAR hipermarketa u riječkom Tower Centru koji će raditi do 20 sati.

31. prosinca: INTERSPAR hipermarketi radit će po prilagođenom radnom vremenu, dok će SPAR supermarketi raditi do 18 sati.

1. siječnja, Nova godina: zatvoreno

Konzum

24. prosinca, Badnjak: rade skraćeno, radno vrijeme prodavaonice koja vas zanima možete pronaći ovdje.









25. prosinca, Božić: zatvoreno

26. prosinca, Sveti Stjepan: zatvoreno

31. prosinca, Silvestrovo: rade skraćeno, radno vrijeme prodavaonice koja vas zanima možete pronaći ovdje.

1. siječnja, Nova godina: zatvoreno

Pevex

24. prosinca, Badnjak: do 16 sati

25. prosinca, Božić: zatvoreno

26. prosinca, Sveti Stjepan: zatvoreno

31. prosinca, Silvestrovo: do 16 sati

1. siječnja, Nova godina: zatvoreno

6. siječna, Sveta tri kralja: 8-14 sati

Eurospin

24. prosinca, Badnjak: do 18 sati

25. prosinca, Božić: zatvoreno

26. prosinca, Sveti Stjepan: 8-21

31. prosinca, Silvestrovo: 7-17

1. siječnja, Nova godina: zatvoreno

6. siječnaj, Sveta tri kralja: 7-22 sati

Arena centar

24. prosinca, Badnjak: 9-17 sati (Interspar radi od 8 do 17 sati)

25. prosinca, Božić: zatvoreno

26. prosinca, Sveti Stjepan: zatvoreno (Interspar radi od 8 do 14 sati)

31. prosinca, Silvestrovo: 9-17 sati (Interspar radi od 8 do 17 sati)

1. siječnja, Nova godina: zatvoreno

6. siječnja, Sveta tri kralja: redovno radno vrijeme

Ostali trgovački lanci i trgovački centri zasad nisu objavili radno vrijeme za blagdane. Kako budemo dobivali informacije, popunjavat ćemo informacije.