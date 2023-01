PROPAST HRVATSKOG SHOPPING SREDIŠTA! Najelitnija zagrebačka lokacija izgubila svaki sjaj: Bogataši žele trošiti na luksuz, više nemaju gdje

Autor: Ratko Bošković/7dnevno

Do potkraj 20. stoljeća, dakle, prije samo dvadesetak godina, u Zagrebu je kupnja kvalitetnije i skuplje odjeće, obuće, kućanskih uređaja i aparata, malo luksuznijih proizvoda za domaćinstvo, pa i namještaja za kuću i stan, značila odlazak u najstroži centar grada, u Ilicu, i to uglavnom od Jelačićeva trga do Frankopanske, eventualno na zapad do Britanskog trga, a na istok do Draškovićeve, ali zagrebački su trgovci uvijek govorili da samo dućani od Trga do Frankopanske vrijede, a već malo dalje slabo ili nikako.

No tada se i u Zagrebu dogodio veliki prevrat, prava trgovačka revolucija: na obodu grada otvoreno je desetak velikih trgovačkih centara i sve ono što je prije postojalo u Ilici kao da se preselilo pod njihove krovove. I na Zagreb se protegnuo globalni krupni trgovački kapital i donio istu onu vrstu ponude kakva je odavna postojala u razvijenim i bogatim zemljama, a to je sve na jednome mjestu, od golemih i besplatnih parkirališta preko dućana s prehrambenim proizvodima i kućanskim potrepštinama, najskuplje tehnike, odjeće i obuće, desetaka najrazličitijih kafića i restorana brze prehrane do golemih kinomultipleksa.

Ilica kao da je zamrla, njezina nekoć kultna trgovačka kuća Nama je bankrotirala i izgubila svaki sjaj i značaj, u Ilici kao da su nastavili kupovati samo slučajni prolaznici. Ali, pomalo se i to promijenilo. Povijesni centar grada nikada do kraja nije izgubio svoju magičnu privlačnost, osobito za turiste koji posjećuju Zagreb, što se najbolje vidi u ove dane prije Božića i Nove godine. Makar i oronula, zapuštena, pošarana grafitima, a u novije vrijeme i oštećena u potresima pa znatnim dijelom zakrčena građevinskim skelama, Ilica nikada nije prestala biti središnja hrvatska trgovačka meka. Ali, glavne ulice brojnih drugih europskih gradova promatrane kao trgovački distrikti daleko su ispred Ilice: po vrijednosti četvornog metra dućana u glavnim ulicama na području Europe, Afrike i Bliskog istoka (tzv. EMEA) zagrebačka glavna ulica zauzima tek 43. mjesto.





Ogledalo zemlje

Od Zlatne bule Bele IV. do današnjega dana Ilica je najreprezentativnija ulica Republike Hrvatske, takva kakva jest predstavlja naciju onakvu kakva ona jest. A to nije samo hrvatska specifičnost. Od Južnoga do Sjevernoga pola, uokolo Zemlje od Dublina do New Yorka, glavne ulice glavnih (i nekoliko drugih najvećih) gradova bolje nego bilo koji drugi instrument detektiraju stanje svojih nacija i svojih ekonomija, njihove trendove, uspone i padove, tehnološke i socijalne promjene. Dobro to znaju i eksperti jedne od najvećih svjetskih tvrtki za nekretninske usluge Cushman & Wakefield pa redovno pripremaju i objavljuju svoj globalni izvještaj “Glavne ulice cijeloga svijeta” (eng. Main Streets Across the World Report), a u njemu redovito rangiraju i zagrebačku Ilicu.

Ovih dana novi izvještaj Cushmana & Wakefielda izašao je nakon trogodišnje stanke prouzročene pandemijom covida-19 pa je osobito zanimljiv: ne samo da u središte pozornosti među trgovačkim distriktima vraća glavne ulice, ne samo da ih rangira po sjaju i uspješnosti, nego otkriva i promjene trendova te obujma i cijena poslovanja trgovina u glavnim ulicama danas u odnosu na predpandemijsku 2019. i pandemijsku “maloprodajnu apokalipsu”.

Iza nas su dvije godine ekonomske neizvjesnosti, zatvaranja cijelih regija, ograničenja putovanja, zastoja u lancima isporuka i cijelog niza drugih poteškoća za maloprodaju. No čak i prije 2020. u nekim trenucima činilo se da je fizička trgovina, ona u dućanima, u nezaustavljivom propadanju, ako ne čak i pod prijetnjom izumiranja. “Tri godine poslije, međutim, o ‘trgovačkoj apokalipsi’ više se ne govori. Premda se i dalje suočavamo sa snažnim posrtanjima ekonomije, danas razgovaramo o budućnosti maloprodaje, o svijetu u kojem najuspješnije robne marke razumiju potrebe svojih kupaca na novoj razini i izlaze im usustret tamo gdje se oni nalaze”, pišu eksperti Cushmana & Wakefielda. “Zapravo, možemo sa sigurnošću ustvrditi da je trgovina preživjela jedan od najgorih zamislivih stresova, a nekretnine namijenjene maloprodaji izašle su iz krize ne samo žive i zdrave nego i snažnije nego ikada.”

Nakon što su preživjeli krizu, vlasnici robnih marki ne mogu si priuštiti mirovanje. “Bez obzira na to smanjuju li ponudu, testiraju li nove formate ili mijenjaju lokacije, mnogi aktivno restrukturiraju svoje portfelje za budućnost. Na području Europe, Bliskog istoka i Afrike (EMEA) u posljednjih 18 mjeseci tri četvrtine retail nekretninskih transakcija u kojima je Cushman & Wakefield posredovao odnosile su se na nove najmove dućana, iskorištavanje prilika za zauzimanje najboljih lokacija.”

A koje su lokacije najbolje, jasno pokazuju cijene njihovih četvornih metara.

Nedostižni vrhunci

Apsolutni svjetski predvodnik maloprodaje je Peta avenija u New Yorku, gdje godišnji najam jednog četvornog metra dućana stoji u prosjeku 21 tisuću eura. Slijede glavne ulice Hong Konga Tsim Sha Tsui, Milana Via Montenapoleone i Londona New Bond Street, gdje najam četvornog metra dućana na godinu stoji 14 do 15 tisuća eura. Među deset najskupljih glavnih ulica na svijetu slijede pariška Avenue des Champs Elysees, tokijska Ginza, ciriška Bahnhofstrasse, sidnejska Pitt Street Mall, seulska Myeongdong i šangajska West Nanjing Road, s cijenama najma od pet do 11 tisuća eura na godinu za četvorni metar.









Zagrebačka je Ilica na toj globalnoj listi na 34. mjestu, s prosječnom cijenom jednog kvadrata od 873 eura na godinu. Od Hrvatskoj najbližih, beogradska Ulica kneza Mihajla je tri mjesta ispred Ilice, a Čopova u Ljubljani jedno mjesto ispod. Među bivšim europskim komunističkim državama (danas “tranzicijskim”) sa 2460 eura po kvadratu najskuplja je praška Pařížská ulica. Za nju su trgovci spremni platiti gotovo triput više nego za zagrebačku Ilicu. S druge strane, glavni trgovački distrikt Skoplja, Ulica Makedonija, sa 326 eura po kvadratu od Ilice je gotovo triput jeftinija.

Prema uvidu Cushmana & Wakefielda, cijene najma dućana u glavnim ulicama glavnih gradova u svijetu u prethodne dvije pandemijske godine pale su globalno za 13 posto, no 2022. nadoknadile su oko polovice tog pada, tako da se danas još nalaze oko šest posto ispod predpandemijskog vremena.

U Europi je oporavak bio nešto sporiji, zaostatak prosječno iznosi osam posto, ponajviše zato što je ruska agresija na Ukrajinu na neka europska tržišta djelovala vrlo nepovoljno. Potpuno su se oporavile glavne ulice Rima, Osla, Beča i Milana, dok još za 2019. zaostaju London, Pariz i München. Varijacije postoje čak i unutar pojedinih gradova pa je tako u Londonu New Bond Street 11 posto ispod zadnje predpandemijske godine, a Covent Garden zaostaje čak 30 posto.

Cijene rastu

Uzlet praške glavne ulice Pařížske nije promaknuo medijima. Izvrsno upućeni londonski portal Emerging Europe naziva je “najekskluzivnijom trgovačkom ulicom srednje i istočne Europe, koja se može mjeriti s vodećim europskim shopping-distriktima”, osobito nakon što su se sa stišavanjem pandemije u Prag vratili turisti. Prema podacima Češkog ureda za statistiku, u trećem tromjesečju ove godine broj turista koji su odsjeli u Pragu dosegnuo je 80 posto broja iz istog kvartala 2019. i ne prestaje rasti. A Prag uz Pařížsku ima i Ulicu Na Příkopě “koja se također može mjeriti s premium retail središtima Kopenhagena, Barcelone i Amsterdama, a premašuje cijene glavnih ulica Osla, Stockholma i Luxembourga”.

Premda su se našli na istoj rang-listi, praška Pařížská i zagrebačka Ilica uopće se ne mogu uspoređivati. Razlika je među njima golema. U glavnoj trgovačkoj ulici Praga dućane imaju svi svjetski najluksuzniji, pa time i najskuplji svjetski brendovi poput Balenciage, Burberryja, Cartiera, Guccija, Hermésa, Louis Vuittona, Prade i mnogih, mnogih drugih. Samo ove godine nove dućane otvorili su Chanel, Balenciaga i ALO Diamonds, a uskoro se očekuje da će u ulici biti otvorene i dvije nove lokacije koje se preuređuju, što će znatno povećati ponudu najskupljih maloprodajnih prostora.









Za razliku od Pařížske, u zagrebačkoj Ilici dućane imaju robne marke koje bismo mogli nazvati popularnima ili donjom srednjom klasom koju možda najbolje reprezentira Benetton. Tu su od poznatijih u svijetu Springfield, Zara, Women’Secret, Palmers, Naf naf, Adidas, Salamander… u pomalo tužnom susjedstvu s Namom, Dionom i Konzumom, a nema ni jedne od robnih marki koje Pařížsku ulicu čine europskom i svjetskom senzacijom i svrstavaju je uz bok Pete avenije, Rodeo Drivea na Beverly Hillsu, Las Vegas bulevara, New Bond Streeta ili Elizejskih poljana.

Svijetla budućnost

Što dućane u glavnim ulicama glavnih gradova čeka u budućnosti? Kakve se promjene već naslućuju, koji će trendovi odrediti njihovu tržišnu poziciju, odnose s kupcima?

Nikoga ne bi trebalo iznenaditi što su poteškoće s kojima su se kupci u pandemiji suočili odlazeći u fizičke dućane povećale internetsku prodaju, kažu u Cushmanu & Wakefieldu. No sve to vrijeme visjelo je u zraku pitanje hoće li se brzi rast virtualne trgovine nastaviti i nakon što se pandemijska ograničenja ukinu. Prema najnovijim podacima, sa 3,3 bilijuna dolara e-trgovina na globalnoj je razini ove godine imala nešto manji obujam nego lani, ali je bila osjetno veća u odnosu na 2,4 bilijuna dolara iz 2019. godine. Nekoliko je velikih svjetskih isključivo internetskih dućana smanilo broj zaposlenih i svoje skladišne potrebe, pa se čini da lockdowni i ostale restrikcije u vrijeme pandemije nisu znatnije smanjile apetit potrošača za kupnjom u fizičkim dućanima.

U pandemiji, potražnja za luksuznim robnim markama u početku je padala skupa sa svim ostalim maloprodajnim segmentima. No tada su najistaknutiji brendovi ugrabili priliku za repozicioniranje, kako bi očuvali i ojačali odnose sa svojim kupcima, iskoristili su vrijeme za razvoj vlastite internetske prodaje. Zahvaljujući tomu, potražnja za luksuznim robama silovito se oporavila i mnogi su maloprodajni lanci u nešto boljoj poziciji od one prije pandemije. Nekomu bi to moglo zvučati nevjerojatno, ali u Cushmanu & Wakefieldu tvrde da je kvartalni prihod vodećih luksuznih konglomerata poput Hermesa, LVMH-a i Richemonta od kraja 2019. do danas porastao za više od 20 posto.

Ni visoka inflacija koja se pojavila u 2022. godini bogata kućanstva nije obeshrabrila u trošenju na luksuz. “Unatoč skokovima cijene energije, hrane i stanovanja, bogati su kupci pokazali da će nastaviti kupovati luksuzne proizvode, tako da će luksuzne trgovine vjerojatno nastaviti bilježiti dobre rezultate čak u ekonomski izazovnim okolnostima.”

Za zagrebačku glavnu ulicu, ujedno glavni hrvatski trgovački distrikt, to znači da bismo mogli očekivati da se i u njemu pojave dućani Balenciage, Burberryja, Cartiera, Guccija, Hermésa, Louis Vuittona ili Prade, za koje će najamnine rasti prema onima u Pragu ili Budimpešti. No ni sada rangiranjem Ilice ne bismo trebali biti nezadovoljni jer je Zagreb ipak ispred Ljubljane, Bukurešta, Sofije, Bratislave, Vilniusa, Rige, Talinna i Skoplja.