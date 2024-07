Prokomentirao situaciju s cijenama u Hrvatskoj: ‘U tom slučaju kava će koštati 5 eura’

Vrhunac turističke sezone prilika je mnogima za veliku zaradu. Uz povećan priljev turista koji su spremni potrošiti, mnogi iznajmljivači te vlasnici kafića i restorana odlučili su podići cijene. Nije to svima po volji, poglavito ne dijelu ekonomskih analitičara koji se boje da bi se u kolovozu mogao ponovno dogoditi nagli skok inflacije, kao što se to dogodilo lani.

Na to su upozorili i ministar financija Marko Primorac i premijer Andrej Plenković koji je pozvao na umjerenost u određivanju cijena usluga. Upravo usluge i dalje hrane inflaciju u Hrvatskoj. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, cijene usluga u lipnju bile su 5,5 posto veće nego u istom mjesecu lani.

No, dok Plenković poziva na umjerenost, iz Udruge Glas poduzetnika drže da na tome profitira i država te ponovno traže izmjene u sustavu poreza na dodanu vrijednost (PDV). Ponovno su upitili niz prijedloga i sugestija samo oko ovog poreza.

“Mi bismo pozvali državu da smanji PDV, da poveća prag za ulazak u sustav PDV-a, da nas oslobodi poreza na reinvestiranu dobit, da se ulaganja u start-upove tretiraju kao porezne olakšice. Također bismo predložili Vladi da bude umjerena u trošenju novca jer 25 posto svega što mi poduzetnici naplatimo ide u državni proračun”, poručio je za Novi list član Izvršnog odbora UGP-a, Dražen Oreščanin.

Teorija je jedno…

Iako ne isključuju mogućnost rasta inflacije u kolovozu, u UGP-u smatraju da su cijene u ugostiteljstvu i turizmu dosegle svoje limite. Drže da bi, barem u teoriji, tržište, odnosno velika konkurencija među ugostiteljima, trebalo sniziti cijene na niže. Naime, cijene određuju ponuda i potražnja, ali i troškovi poduzetnika, što uključuje i plaće radnika.

Inflacija hrane je, prema DZS-u, iznosila 2,1 posto u lipnju. Uz to, vidljive su i regionalne razlike u troškovima poduzetnika, zbog čega kava na Stradunu ne može koštati kao kava u nekom turistički manje atraktivnom mjestu. Predsjednik UGP-a Hrvoje Bujas ističe da do inflacije dolazi i do umjetnog dizanja cijena prije turističke sezone.

“Imali smo uvođenje eura pa uvoznu inflaciju pa energetsku krizu i to je sve podizalo cijene koje ipak idu prema smirivanju. Doći će do stabilizacije cijena, tržište će učiniti svoje, ali još ne ove godine nego iduće. A što se tiče cijena u ugostiteljstvu i turizmu, ako želimo da radnici u ugostiteljstvu imaju 2000 eura plaće, onda će kava u kafiću koštati između četiri i pet eura”, kaže Bujas.









Na sličnom su tragu i u Hrvatskoj narodnoj banci, čiji su stručnjaci ustvrdili da je, unatoč primjetnom usporavanju, inflacija cijena usluga i dalje najviša komponenta ukupne inflacije. “Ustrajnost inflacije cijena usluga djelomično je posljedica njihove osjetljivosti na porast plaća u uvjetima snažne potražnje za ugostiteljskim i smještajnim uslugama”, objašnjavaju iz HNB-a.









Restorani potiču inflaciju

Kao i ranije, restorani najviše potiču inflaciju. Prošlog ljeta, kad je inflacija bila 7,8 posto, cijene u restoranima su skočile za 15,7 posto. No, iz UGP-a kao razlog tome vide stopu PDV-a od 25 posto, koja u kombinaciji s gubitcima zbog “lockdowna”. S dolaskom turista, ugostitelji su na visoku potražnju odgovorili visokim cijenama.

Cijene turističkog smještaja također bi se trebale smiriti, drži predsjednik Udruženja putničkih agencija HGK, Boris Žgomba. On ističe da iznajmljivači ove godine nisu spuštali cijene zato jer su u protekle tri godine nadoknađivali gubitke iz pandemije.

“O cijeni ne odlučujemo mi, niti Vlada, niti ja, nego tržište i odnos ponude i potražnje. Godine 2021. bio je velik odnos na strani potražnje, 2023. se balansirao, a ove godine očekujemo stabilizaciju. Oni koji su malo pretjerali morat će malo spustiti cijene”, rekao je Žgomba.

Dodaje da imamo gotovo milijun ležaja u apartmanima i kućama, uz godišnji rast od 40.000 kreveta. Potražnja još uvijek nije tolika, unatoč povoljnim turističkim rezultatima. Tako će goste dobiti onaj tko bude brži i efikasniji, ali i povoljniji. Naime, ljudi koji se bave iznajmljivanjem nisu ekonomski stručnjaci, pa često pretjeruju s cijenama, što stvara nered na tržištu.