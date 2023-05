PROJEKTI ZA ENERGETSKU TRANZICIJU HRVATSKE: U razdoblju do 2030. godine najvažniji obnovljivi izvori u sustavu HEP-a ostat će hidroelektrane!

HEP do 2030. godine namjerava povećati udjel obnovljivih izvora energjie u proizvodnom portfelju za 50 posto te u godinama s prosječnim hidrološkim okolnostima godišnju proizvodnju iz obnovljivih izvora povećati sa šest na devet milijardi kWh. S tim će ciljem u razdoblju od 2018. do 2030. godine u svoj portfelj uključiti oko 700 MW sunčanih elektrana i vjetroelektrana te gotovo 600 MW u hidroelektranama. Time će u okolnostima energetske krize i u sklopu politike EU-a vezane uz prestanak korištenja ruskih energenata pridonijeti jačanju energetske samodostatnosti Hrvatske povećanjem vlastite proizvodnje električne energije i provedbi niskougljične energetske tranzicije.

Suradnja s općinama i gradovima

U ovom trenutku HEP u proizvodnom portfelju ima sedam sunčanih elektrana i vjetroelektranu Korlat. Uz tri sunčane elektrane u Istri (Marići te Kaštelir 1 i 2, ukupne snage 4 MW), u pogonu su i sunčane elektrane Vis (3,5 MW), uz koju je izgrađen baterijski spremnik snage 1 MW i kapaciteta 1,44 MWh, Kosore Jug kod Vrlike (2,1 MW), Stankovci (2,5 MW) te Obrovac, koja je sa 7,35 MW priključne i 8,7 MW instalirane snage trenutačno najveća sunčana elektrana u Hrvatskoj.

Pri kraju su projekti izgradnje sunčanih elektrana Donja Dubrava (9,9 MW) u Međimurskoj županiji, Jambrek (5 MW) kod Vinice u Varaždinskoj županiji te Radosavci (9,9 MW) na području grada Slatine. Uskoro nedaleko od Donjeg Miholjca počinje i izgradnja sunčane elektrane Črnkovci (8,5 MW), prve elektrane koja se gradi na temelju sporazuma o suradnji na razvoju projekata OIE koji je HEP sklopio s više jedinica lokalne samouprave. Sporazumi su sklopljeni na temelju prijava na javni poziv. Prošle godine objavljen je i trajni javni poziv zainteresiranim partnerima za razvoj i prodaju projekata obnovljivih izvora energije na području Hrvatske.





U razvoju više od 60 projekata

U ovom trenutku HEP u različitim fazama razvoja ima više od 60 projekata sunčanih i vjetroelektrana, ukupne snage oko 1400 MW i procijenjene investicijske vrijednosti 1,5 milijardi eura. Među njima se ističe sunčana elektrana Korlat sa 75 MW priključne i 99 MW instalirane snage te procijenjene investicijske vrijednosti 80 milijuna eura. SE Korlat će se izgraditi neposredno uz prvu HEP-ovu vjetroelektranu od 58 MW.

HEP također instalira sunčane elektrane na krovove svojih zgrada. Dosad ima već 64 integrirane sunčane elektrane, od kojih je najveća, snage 370 kW, postavljena na objekte u krugu Termoelektrane Plomin. Uskoro počinje novi investicijski ciklus čijom će realizacijom ukupan broj sunčanih elektrana na HEP-ovim objektima prijeći dvije stotine. Osim kao proizvođač, HEP potiče i izgradnju sunčanih elektrana svojih kupaca. Tako je HEP-ESCO kod HEP-ovih industrijskih kupaca električne energije realizirao izgradnju 34 sunčane elektrane ukupne instalirane snage 21 MW. HEP u sektoru sunčane energije djeluje i kao otkupljivač proizvodnje iz sunčanih elektrana. HEP Opskrba tako otkupljuje višak proizvedene električne energije od više od 900 pravnih osoba s kojima ima sklopljen ugovor o opskrbi i otkupu. Električnu energiju proizvedenu u elektranama snage iznad 1 MW otkupljuje HEP d.d.

Više od milijarde eura ulaganja u hidroelektrane

Unatoč intenzivnim ulaganjima u sunce i vjetar, u razdoblju do 2030. godine najvažniji obnovljivi izvori u sustavu HEP-a ostat će hidroelektrane. U rekonstrukciju i revitalizaciju hidroelektrana, u razdoblju od 2012. do 2030. godine HEP će uložiti 570 milijuna eura, od čega je do danas uloženo nešto više od trećine. Rezultat ovog investicijskog ciklusa bit će produljenje životnog vijeka, modernizacija i učinkovitija proizvodnja te povećanje ukupne snage hidroelektrana za 175 MW i godišnje proizvodnje električne energije za čak 350 milijuna kilovatsati.

Od projekata izgradnje novih hidroelektrana najvažniji je dogradnja Hidroenergetskog sustava Senj. S ukupnim povećanjem snage od 412 MW i ulaganjima od gotovo 500 milijuna eura, to je najveći projekt HEP-a od osamostaljenja Hrvatske. U Lici je nedavno, u suradnji s Končarom, počela i izgradnja male hidroelektrane Otočac, snage 1,5 MW.

Usvajanje novih tehnologija

Važan dio energetske tranzicije predstavlja i sektor prometa, gdje je HEP širom Hrvatske pod brendom ELEN postavio više od 300 punionica za električna vozila. Ambiciozni energetsko-klimatski ciljevi i dinamičan razvoj tehnologije pred HEP također stavljaju i izazov ubrzanog usvajanja i primjene novih tehnoloških rješenja, poput razvoja baterijskih spremnika za pohranu energije te uporabe i proizvodnje vodika, s naglaskom na zeleni vodik. Realizacijom planiranih projekata HEP će dati ključni doprinos ostvarenju ciljeva povećanja udjela obnovljivih izvora i postizanja energetske samodostatnosti Hrvatske.