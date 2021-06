PRODULJENJE MJERA I u lipnju radnici dobivaju potpore za očuvanje radnih mjesta

Autor: S.P.

Mjera potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom i potresom na području tri županije produžuje se i na lipanj, odlučilo je Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ).

Donijeta je još jedna nova mjera, a to je Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (covid-19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za lipanj.

“Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO – a do 31. siječnja 2021. godine mogu koristiti mjeru lipanj, i to za radnike zaposlene najkasnije do 31. svibnja 2021. godine”, piše u priopćenju HZZ-a.

Poslodavci moraju dokazati pad prihoda

Produljenje mjere za očuvanje radnih mjesta najavio je i premijer Andrej Plenković koji je naglasio da će kriteriji, skupine poslodavaca te visina subvencije biti isti kao do sada.

Rekao je i kako je država od ožujka prošle do 25. svibnja ove godine, za potpore za očuvanje radnih mjesta izdvojila 10,5 milijardi kuna, kojima je obuhvaćeno više od 680 tisuća radnika i više od 120 tisuća obrtnika i poslodavaca.

Zahtjevi za potporu za lipanj zaprima će se od 24. lipnja do 23. srpnja.

Za dobivanje potpore poslodavci će trebati dokazati da su u razdoblju od 1. travnja do 30. rujna 2020. imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece.

Alternativno će trebati dokazati da su u lipnju 2021. imali pad prihoda/primitaka u odnosu na lipanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za lipanj 2021. i lipanj 2019. Poreznoj upravi.









Iznimno, poslodavci koji su osnovani prije 1. travnja 2019., a nisu odmah započeli s poslovanjem u smislu ostvarivanja prihoda te iz tog razloga nemaju podatke za usporedbu po ovim kriterijima, trebat će dokazati da su u mjesecu za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka u odnosu na prvi cjeloviti kalendarski mjesec poslovanja. Kao dokaz poslodavci su dužni dostaviti prvi izdani račun, navode iz HZZ-a.

Poslodavci osnovani nakon 1. travnja 2019. trebat će dokazati pad prihoda/primitaka u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na rujan 2019. temeljem predaje tablice pada, a u slučaju da su osnovani nakon 1. listopada 2020. trebat će dokazati pad prihoda/primitaka u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na siječanj 2021.godine.

Poslodavci osnovani nakon 1. veljače 2020. trebat će dokazati pad prihoda/primitaka u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na rujan 2020. ili prvi cjeloviti kalendarski mjesec poslovanja.

Iznimno, poslodavci koji su osnovani nakon 1. travnja 2019., a nisu odmah započeli s poslovanjem u smislu ostvarivanja prihoda te iz tog razloga nemaju podatke za usporedbu po ovim kriterijima, trebat će dokazati da su u mjesecu za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka u odnosu na prvi cjeloviti kalendarski mjesec poslovanja. Kao dokaz poslodavci su dužni dostaviti prvi izdani račun.









Novi zahtjev za potpore putem on-line aplikacije

Tromjesečni obveznici PDV-a trebat će dokazati pad prihoda/primitaka kumulativno za drugo i treće tromjesečje 2020. ili četvrto tromjesečje 2020. ili prvo tromjesečje 2021., u odnosu na isto razdoblje 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece, piše u priopćenju.

Iznimno, tromjesečni obveznici PDV-a koji su osnovani u četvrtom tromjesečju 2019. i kasnije te iz tog razloga nemaju podatke za usporedbu po ni jednom od navedenih kriterija trebat će dokazati pad prihoda/primitaka za prvo tromjesečje 2021. u odnosu na četvrto tromjesečje 2020. godine, ističu iz HZZ-a.

Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a ili nisu u sustavu PDV-a u usporedivim razdobljima trebat će dokazati pad prihoda/primitaka na temelju tablice pada prihoda/primitaka.

“Porezna uprava će temeljem dostavljenog PDV obrasca, a na zahtjev HZZ-a dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda/primitaka za promatrano razdoblje. Ukoliko je postotak pada prihoda/primitaka prihvatljiv uz zadovoljavanje ostalih uvjeta može se odobriti potpora”, istaknuli su iz HZZ-a.

Poslodavci koji žele ostvariti potporu za lipanj morat će podnijeti novi zahtjev putem on-line aplikacije bez obzira jesu li već koristili potpore za očuvanje radnih mjesta u prethodnim razdobljima.