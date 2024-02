Prodavačica razotkrila pokvarenog poslodavca, stigao odgovor: ‘To odmah prijavite’

Autor: Ivana Jurišić

Hrvatska je s četrdesetsatnim radnim tjednom u europskom prosjeku po dužini radnog vremena. Većina radnika ipak uglavnom radi više, ali podataka o tome koliko prekovremenih sati građani godišnje odrade nema. Prema zakonu, radnik ne smije odraditi više od 180 prekovremenih sati, osim ako nije drugačije određeno kolektivnim ugovorom.

Zakon posebno propisuje da trudnica, roditelj s djetetom do osam godina života te radnik koji radi u nepunom radnom vremenu kod više poslodavaca mogu raditi prekovremeno samo ako dostave poslodavcu pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad, osim u slučaju više sile.

Zakon je ipak jedno, a stvaran život nešto posve drugo. Situacija na tržištu rada je takva da neki poslodavci u oglase za posao da plaćaju svaku minutu rada koju radnik provede na poslu, iako bi tako nešto trebalo biti po sebi razumljivo.

Problem nisu prekovremeni sati

“Moj poslodavac očekuje da svaki dan ostajemo sat, čak i dva duže kako bismo očistili trgovinu i obavili sve ono što se tijekom dana nije uspjelo napraviti. Živimo u malom mjestu u kojem je teško naći posao, pa šef zna da može raditi što ga je volja, zna da nemamo izbora. Tjedno nam se skupi i 10, 12 sati prekovremenih koji nisu nigdje evidentirani”, priča nam jedna trgovkinja koja želi ostati anonimna jer ju je strah da bi zbog svojih riječi mogla izgubiti posao”.

Predsjednica sindikata trgovine Zlata Štulić napominje da nisu problem prekovremeni sati, već su problem oni poslodavci koji prekovremene sate ne evidentiraju, a sukladno tome ni ne plaćaju.

“Svaki radnik mora biti plaćen za prekovremen rad i za sve ono što je redovito radio. Sada, ovisi o poslodavcu kako će to napraviti. Ako su radnici odradili 10 sati prekovremeno, za to naprimjer mogu dobiti 15 sati slobodno, odnosno za jedan sat rada, svakih jedan i pol sata slobodnog, a poslodavac im to može i platiti”, kaže Štulić dodajući da se većina poslodavaca drži zakona, ali još uvijek ima onih koji iskorištavaju situaciju i ne plaćaju svoje radnike.

Ozbiljno kršenje zakona

“Ne evidentiraju prekovremene sate, već na liste stavljaju samo onu satnicu u skladu sa zakonom. Radnici dolaze ranije na posao, odlaze kasnije, ali to se nigdje ne evidentira. Vi tada trebate dokazivati da ste odradili neplaćene sate”, objašnjava sindikalistica. Smatra kako bi svakog takvog poslodavca trebalo staviti u javnost i kontaktirati inspekciju rada jer je tako nešto nedopustivo.









“U ovom konkretnom slučaju problem je što žena radi u maloj sredini, ali ovo što poslodavac radi je ozbiljno kršenje zakona. Radno vrijeme trgovina i radno vrijeme radnika ne trebaju se poklapati, ali ako trgovac na posao dođe pola sata prije početka rada trgovine, onda mu se to tako treba evidentirati”, dodaje. Prema njezinim riječima, u slučajevima kao što je ovaj naše sugovornice, najveći je problem što se ljudi povuku kada dođe inspekcija.

Važno je odmah reagirati

“Ne žele tužiti poslodavca jer je često teško teško dokazati prekovremeni rad. Tako se zna dogoditi da više radnika radi na istu šifru na blagajni što ne bi smjeli, ali se događa, pa se onda teško može prekontrolirati što je tko radio i kada. Postoje i poslodavci koji brišu snimke dolazaka i odlazaka radnika, pa se tako ne može prekontrolirati koliko je sati radnik bio na radnom mjestu”, objašnjava Štulić.

U takvim slučajevima, savjetuje sindikalistica, važno je odmah reagirati. “Radnik bi trebao odmah prijaviti poslodavca koji mu ne plati prekovremene sate. Poslodavac po zakonu radnicima mora dati nalog za prekovremeni rad, ako nije moguće dati pisani nalog, onda mora u roku od sedam dana potvrditi taj njihiv prekovremeni rad”, dodaje.

“Ne treba štititi takvog poslodavca, tu ljudi rade u korist svoje štete. Ključno je da svaki radnik kojemu se ne olaćaju prekovremeni sam vodi svoju radnu evidenciju i odmah bez oklijevanja prijavi takvog poslodavca”, zaključuje Štulić.