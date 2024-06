Prodaje stan u centru Zagreba za 40 tisuća eura, ali ima kvaka: ‘Bandi što to prodaje želim jedno’

Autor: V.S

U posljednjih nekoliko godina cijene nekretnina u Hrvatskoj su postale previsoke za većinu građana s prosječnim primanjima. Prema Eurostatovim podacima, Hrvatska je zabilježila drugi najveći rast cijena među članicama EU u posljednjih nekoliko mjeseci. Nakon što je rast usporio na 0,3 posto tijekom srpnja, kolovoza i rujna, ponovno se ubrzao na 3,4 posto u listopadu, studenom i prosincu.

Iako si dio ljudi ne može priuštiti stan, a djelu zapravo ni ne treba, čini nam se da svi vole pronjuškati oglasnikom i gledati što se nudi. Velik broj oglasa frapirat će vas cijenom, dio njih dizajnom interijera, a neki bome i svojom veličinom i rasporedom prostorija.

Jedan takav oglas objavljen je na Redditu, gdje su se ljudi šokirali kada su vidjeli da se u centru Zagreba prodaje stan veličine samo devet kvadrata! Za ovu garsonjeru vlasnik traži 40.000 eura, a opisao ju je ovim riječima.

Šarmantna i moderna garsonijera?

“Prodaje se potpuno obnovljena soba od 9 m2 ,koja je uređena kao funkcionalna mini garsonijera, idealna za udoban život u samom centru grada. Ova šarmantna i moderna garsonijera smještena je na trećem i zadnjem katu zgrade bez lifta i dobila je zelenu naljepnicu nakon potresa, što jamči sigurnost. Na stubištu zgrade vidljiva su oštećenja žbuke koja su uglavnom nastala ispitivanjem statičara. Obnova je u planu. Odvojeni wc koristi se zajedno s još jednim stanom. Pogled na sjever i privatni park osigurava potrebni mir.

U zajedničkoj prostoriji u podrumu moguće je ostaviti bicikli. Garsonjera je smještena u blizini svih sadržaja potrebnih za ugodan život. Vlasništvo je uredno 1/1”, stoji u tekstu oglasa koji više nije aktivan.

Ljudi na Redditu su imali što za reći o ovoj kvadraturi. “Postoje grobna mjesta veće kvadrature od ovoga”, piše jedan. “Sereš, piješ, jedeš, je*eš – sve u velikih 9 kvadrata. Ovoj bandi što to prodaju, dao Bog da im djeca i roditelji u 9 kvadrata do kraja života živjeli. Smradovi”, kaže drugi komentator.

Ne znamo je li prodan, agencija se ne javlja

“Više para bi izvukao da ga da u dnevni najam. Ovo mi doslovce idealno kao mjesto za doći, otuširat se, ubiti oko i gas dalje”, predlaže treći. “Nešto malo više od 4k eura po kvadratu. Sasvim solidna cijena za centar”, zaključuje četvrti. Pošto je na Redditu objavljena samo jedna fotka nekretnine, mnogi su se pitali gdje se u stanu “kaka”, dok su jednog korisnika impresionirale foto vještine vlasnika. “Svaka čast iz 9m2 izvuci 9 slika”, veli on.

Oglas je objavljen krajem prošle godine, no više nije aktivan pa ne možemo sa sigurnošću reći je li prodan. Probali smo doći do agencije, no nitko nam se zasad nije javio.