Procurile plaće Vujčića i kompanije: Od cifre će vam se zavrtjeti u glavi

Autor: Milan Dalmacija

Hrvatski sabor je sa 79 glasova za i 55 protiv dao Borisu Vujčiću treći po redu šestogodišnji mandat guvernera Hrvatske narodne banke. Uz njega, potvrđen je i novi mandat njegovoj zamjenici Sandri Švaljek.

Umjesto viceguvernera Romana Šubića izabran je Maroje Lang. Drugom viceguverneru, Slavku Tešiji, također je istekao mandat, ali on uskoro ide u mirovinu. Kako se unutar vladajućih redova još nisu dogovorili oko toga tko će ga zamijeniti, njegovo bi mjesto moglo biti upražnjeno.

Oporba se žestoko pobunila protiv ovog reizbora. Neki su išli toliko daleko da su Vujčića nazvali “grobarom hrvatskih financija”. No, on je dobio još šest godina prilike upravljati financijskim tržištem u Hrvatskoj, ali ovoga puta u potpunosti pod nadzorom Europske središnje banke, što mu također spočitavaju.

Ogromne plaće, nula odgovornosti

Prije glasovanja, Marijan Pavliček (Suverenisti) kritizirao je Vujčića, navodeći da će ostati upamćen kao guverner pod čijim je vodstvom Hrvatska izgubila monetarni suverenitet te kao osoba koja je zagovarala uvođenje eura i širila dezinformacije o pozitivnim učincima ulaska u eurozonu. Peđa Grbin (SDP) također je kritizirao HNB, ističući da je Hrvatska imala visoku inflaciju te da je Vujčić poručio građanima da se sami trebaju boriti protiv inflacije pazeći gdje kupuju. Najdalje je u kritikama otišao bivši SDP-ov ministar financija Boris Lalovac.

“Nazovete nekoga telefonom, pošaljete CV, on kaže da je to u redu i onda ih mi ovdje biramo na rok od šest godina i bruto plaću od 10 tisuća eura. Za to što mi ovdje biramo, ispada da smo neki poslodavac, a odgovor tih ljudi prema Saboru je nula, tako je prema zakonu. Imate dva članka, jedan definira kako se bira vodstvo HNB-a, drugi je članak koji kaže što podnose, kakav račun. HNB dva puta godišnje samo informira Sabor o financijskom stanju, stabilnosti cijena. To su dva izvješća. Mi to čak ne usvajamo, oni nas samo informiranju kakva je situacija s cijenama, a ona je katastrofalna”, grmio je Lalovac podsjetivši da vrhuška HNB-a ima znatno veću plaću od premijera.

Kako su u igri milijarde eura, vrijedi se osvrnuti na to koliko porezne obveznike košta njihova odgovornost prema financijama. Lalovac je u pravu kad govori da su plaće guvernera i njegovih pomoćnika drastično veće od premijerove. Naime, prema imovinskoj kartici, Andrej Plenković ima neto mjesečnu plaću od 3262,82 eura. Uz to, ima ušteđevinu od 220.000 eura te nešto dionica.

Brutalni iznosi

Guverner Vujčić je u imovinskoj kartici prijavio neto plaću od 7241,17 eura, što je gotovo 5,5 puta više od prosječne plaće koja iznosi 1323 eura. Prijavio je on i ostale prihode koji ukupno iznose 24.346,48 eura godišnje. Uz to, ima i osobnu ušteđevinu od 226.372 eura te nešto nekretnina i dionica.

Njegova zamjenica Sandra Švaljek prijavila je neto plaću od 6723,43 eura. Uz to, navela je i 15.955,88‬ eura ostalih prihoda te zajedničku štednju sa suprugom u iznosu od 451.000 eura. Sad već bivši viceguverner Roman Šubić u imovinsku je karticu upisao neto plaću od 6093,04 eura te godišnje prihode u svoti od 19.911,15 eura, dionice te 31.500 eura štednje. Novi viceguverner Lang bi trebao preuzeti njegovu plaću u HNB-u, barem u prvih nekoliko mjeseci.









Plaća viceguvernera Slavka Tešije ranije je izazivala kontroverze. Ona, naime, iznosi 7167,39 eura te je praktički u rangu s Vujčićevom. No, Tešija ima devet kredita, a u četiri trgovine otplaćuje kupljene proizvode na rate. Stoga ne čudi da jedini nema nikakvu ušteđevinu.

Moguće i povećanje

Pitanje je kolika će plaća svih navedenih, osim Tešije, biti ubuduće. Naime, premijer Plenković i njegov potpredsjednik Vlade, Branko Bačić, nedavno su najavili mogućnost podizanja plaća državnih dužnosnika. Najave dolaze nakon što je i koalicijski partner HDZ-a, Domovinski pokret, prozborio o toj mogućnosti. Uostalom, apsurdno je da nakon povećanja plaća državnim službenicima i namještenicima, oni imaju veće plaće od ministara.

To bi se trebalo riješiti izmjenama Zakona o obvezama i pravima državnim dužnosnika gdje bi im se mogao povećati koeficijent, kao što je to učinjeno kod državnih službenika i namještenika. Druga mogućnost je da Vlada donese odluku ili uredbu o podizanju osnovice za izračun plaća državnih dužnosnika, koja nije promijenjena još od davne 2014. godine i trenutno iznosi 516,29 eura bruto.

Pitanje je za koji će se model vladajući odlučiti, no prema najavama, to bi trebalo biti riješeno već u sljedećim tjednima ili mjesecima. Doduše, ovakva promjena neće smanjiti razliku između Plenkovićeve i Vujčićeve plaće, ali će saldo na njihovim platnim listama biti veći.