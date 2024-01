Procurile plaće sudaca u Hrvatskoj: Sada traže beneficiju o kakvoj većina može sanjati

Autor: I.G.

Suci u Hrvatskoj stupaju u novi bijeli štrajk, a poručili su da će trajati sve dok Vlada ne ispuni obećanja dana prošle godine, uključujući izradu jedinstvenog zakona o indeksaciji, usklađivanje osnovice s prosječnom bruto plaćom te uspostavu sustava platnih razreda. Podsjećaju kako je prošlogodišnji bijeli štrajk okončan kompromisom nakon Vladinog obećanja povećanja plaća.

“Bijeli štrajk trajat će sve dok Vlada ne ispuni svoje obećanje koje nam je dala lani: izradu jedinstvenog zakona kojim bi se uvela indeksacija, usklađivanje osnovice s prosječnom hrvatskom bruto plaćom te sustav platnih razreda”, kažu suci te podsjećaju kako je došlo do okončanja prošlogodišnjeg bijelog štrajka.

On je završio tako što su suci nakon Vladina obećanja o ispunjenju prethodno navedenih stavki pristali na kompromisno rješenje – povećanje plaća kojim su suci prvostupanjskim sudova dobili povišicu od nešto više od 500 eura dok su suci viših sudova dobili oko 250 eura veće plaće, piše Jutarnji list.

Početne plaće od 2200 do 3500 eura neto

Iz Ministarstva pravosuđa i uprave ističu da uvažavaju svačije pravo na mišljenje te naglašavaju da je Vlada više puta pokazala poštovanje prema sudbenoj vlasti, ali da se u ozračju ultimatuma i prijetnji ne može postići dogovor.

– Nakon što smo prošle godine znatno povećali plaće – od 580 prosječno mjesečno za prvostupanjske suce, Udruga hrvatskih sudaca je dva puta u proteklom tjednu odbila ispunjenje vlastitog zahtjeva o uvođenju materijalnih prava i u prosjeku povećanje mjesečnih primanja za 700 eura neto u manje od godinu dana.

Njihove su početne plaće od 2200 eura neto mjesečno pa do 3500 eura, što je zapravo i 1000 eura više od prosječne plaće u Hrvatskoj i sad smo ponovno predložili novo povećanje i oni su to odbili. Da je Udruga hrvatskih sudaca prihvatila prijedlog, to bi bilo najveće povećanje plaća sudaca u proteklih nekoliko godina. Aktualna Vlada dva puta je povećala osnovicu za izračun plaća sudaca, 2019. godine za 6 posto i 2023. godine za 13 posto.

Ujedno, povećana su i druga prava koja su ostvarena u prethodnoj godini, a koja su doprinijela povećanju primanja pravosudnih dužnosnika. Udvostručene su naknade za dežurstva i povećane naknade za upućivanje sudaca na viši sud. Takvo povećanje ne zasniva se na pretpostavkama, već na realnim podacima o isplaćenim plaćama sukladno sustavu Centraliziranog obračuna plaća prema kojima se svim sucima obračunavaju plaće – navode.









Prošlogodišnji uvjeti

Suci su prošle godine u bijeli štrajk ušli s početnim plaćama u rasponu od tisuću i petsto do nešto više od dvije i pol tisuće eura. Osnovne neto plaće sudaca na općinskim sudovima iznosile su 1523 eura, na županijskim 1927 eura, dok suci na Vrhovnom sudu imali plaću od 2675 eura.

Sudačka je udruga tada objavila tablicu s osnovnim neto plaćama sudaca početnika (bez prireza) prema kojoj su suci-početnici na općinskim sudovima zarađivali 1523 eura, na županijskim 1927, a na Vrhovnom sudu 2675 eura.

Također, iz udruge sudaca tada su upozoravali kako njihove plaće nisu rasle još od 2009. godine te da su se u tom razdoblju nekim sucima osnovne plaće čak i smanjile.









Lanjski bijeli štrajk okončan je nakon što je Vlada pristala osnovicu za izračun plaće sudaca povećati za 13 posto. Povrh toga, Vlada je sucima prvostupanjskih sudova povećala i koeficijente čime su njihove plaće porasle za nekih 30 posto čime su najmnogobrojnijim i najmanje plaćenim sucima općinskih i drugih sudova prvoga stupnja plaće porasle za 30 posto.

“Tim povećanjem prosječna plaća prvostupanjskih sudaca podignuta je s oko 1660 na 2200 eura. Prošlogodišnje povećanje najveće je povećanje osnovice plaće sudaca u posljednjih dvadeset godina”, poručivali su tada iz Ministarstva pravosuđa i uprave.

Povećanje plaća

Prema tim podacima, nakon lanjskog štrajka plaće prvostupanjskih sudaca povećale su se u rasponu od 500 do 550 eura, ovisno o stažu, osobnim odbicima i visini prireza u mjestima gdje žive.

Prvostupanjski suci s petnaestogodišnjim stažom u lanjski bijeli štrajk ušli su s prosječnom plaćom od 1700 eura. Nakon Vladine odluke o povećanju plaća njihova su mjesečna primanja u prosjeku porasla za 515 eura – na iznos od 2215 eura.

Njihove kolege na višim sudovima u lanjski su štrajk ušli s prosječnim primanjima od 2200 eura. Dok su se sucima prvostupanjskim sudova plaće povećale za nešto više od petsto eura, plaće sudaca na drugostupanjskim sudovima porasle su, prema podacima Udruge hrvatskih sudaca, u rasponu od 255 do 275 eura.

Prema tome, plaća suca županijskog suda s dvadesetogodišnjim stažom porasla je u prosjeku s 2250 na 2520 eura.