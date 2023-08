Pripazite kada dobijete račun: Ugostitelji pronašli novi način kako ‘opelješiti’ goste

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Pojedini beogradski restorani počeli su naplaćivati ​​kečap koji se poslužuje u malim zdjelicama, najčešće uz krumpiriće.

Iako neki ugostitelji kažu da je jadno naplaćivati ​​kečap, potrošači potvrđuju da je to praksa u nekim srpskim i crnogorskim restoranima. U nekim restoranima tako kečap naplaćuju i 80 eurocenti, pišu srpski mediji.

Neki su izračunali da pola kilograma kečapa u trgovinama u Beogradu košta oko 150 dinara (1,28 eura), te da je besmisleno toliko ili više naplaćivati ​​četiri žlice.





Dejan Gavrilović, predsjednik potrošačke organizacije Effectiva, nedavno je za Kurir objasnio je da su restorani u doba pandemije našli novi način kako još više zaraditi.

Na račun kuće

“Dakle, dok sjedite u ugostiteljskom objektu i čekate da vam donesu ono što ste naručili, za to vrijeme konobar vam donosi onaj famozni couvert. Jedan potrošač nam je ispričao kako je u beogradskom restoranu naručio riblju čorbu, a dok je čekao ručak, konobar mu je na tanjuru donio komad kruha i paštetu. Pojeo ga je i prvo što je pomislio bilo je da je možda kuća časti.

Nakon toga je stigao fiš paprikaš, pojeo je i to, a kada je tražio račun, vidio je na računu da su mu naplatili onaj komad kruha i paštete, koji je samo dva zalogaja”, rekao je Gavrilović i dodao:

“Kad donesu taj mali obrok, nitko ne naglašava da to morate platiti, nego ga samo ostave. Gost misli da je na račun kuće jer to nije ni naručio, on to pojede i to mu se naplati. Ugostitelji to sve češće prakticiraju i poslužuju ta mini-predjela koja kasnije naplaćuju”.











