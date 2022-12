PRIMORAC OTKRIO KAKO PAZI NA CIJENE: ‘Supruga i ja pratimo popuste, teška su vremena. Subvencije za struju? Ne može to vječno trajati’

Autor: Dnevno.hr

Ministar financija Marko Primorac govorio je o inflaciji i budućim Vladinim mjerama.

“Vremena su teška, građani se bore s inflatornim pritiscima. To nije specifično samo za Hrvatsku. Ne mogu ništa reći osim da smo mi kao Vlada probali ublažiti inflatorne pritiske”, kazao je Primorac.

Rekao je da i sam pazi na cijene kada odlazi u trgovinu. “Ako kupujete neki proizvod koji više košta, gledamo na internetu postoje li kakvi popusti. Supruga prati, kao i drugi, pretpostavljam”, priznaje u razgovoru za Dnevnik NOVE TV





Subvencija za struju ne može trajati vječno

Postojeći paket mjera je na snazi do kraja trećeg mjeseca, a ukoliko bude potrebno paket će, rekao je Primorac, produljiti. “U ovom trenutku je izvjesno što se tiče cijena eleketrične energije. Dominantno je pogodila naša kućanstva i poduzeća. Trebat će ih finije kalibrirati i postupno uklanjati subvenciju jer ne može trajati vječno. Ako ovakva situacija potraje, što se tiče cijena električne energije, jasno je da državni proračun to ne može izdržati niti je to učinkovito”, istaknuo je ministar te dodao da će oni koji prosječno troše – biti zaštićeni i ne trebaju brinuti.

Osvrnuo se i na umirovljenike i dodatnog poreza na dobit. “Rekli smo da će se svi prihodi, koji se prikupe od ovoga poreza, raspodijeliti našim socijalno najugroženijim građanima.

Ne ide se u rasterećenje plaća

Rekao je da za sada neće ići u rasterećenje plaća. “Porez na dohodak trenutno u Hrvatskoj od 2,9 milijuna poreznih obveznika, 1,8 milijuna uopće ne plaća porez na dohodak. Padaju u porezne škare. Ako je to trenutno alarmantno, volio bih da mi to netko objasni”, kazao je Primorac te dodao da Hrvatska, u usporedbi s drugim članicama EU-a “ne stoji tako loše”.

“Naravno da plaće moraju rasti i da porezno opterećenje mora biti manje, ali o tome trenutno ne razmišljamo. Ako dođe do slabijeg gospodarskog rasta ili kriznih situacija gdje smatramo da treba dati izravan stimulans to ćemo učiniti”, zaključio je.