PRIMORAC NA VRUĆOJ STOLICI FINANCIJSKOG ODBORA! Velika točka: porez na nekretnine

Autor: Ivor Kruljac

Malo nakon što je Plenković nahvalio svojeg kandidata za novog ministra financija te se posvađao s Marijanom Puljak, premijer je otišao, a njegov Marko Primorac ostao je sam sa Odborom za financije Hrvatskog Sabora.

“Apsolutno sam svjestan svih izazova i vremena u kojima ću eventualno u petak doći na dužnost ministra financija. Što se tiče aktualnih okolnosti, nekih projekcija i stanja punjenja proračuna. Za sada je stanje dobro, nema nikakvog razlgoa za strah. I u ovim izazovnim vremenima, instrumentarij u borbi protiv inflacije je relativno ograničen. Monetarna politika isto proživljava izazovna vremena. Ukoliko u petak preuzmem ovu dužnost apsolutno ću svo svoje znanje uložiti u porezno rasterećenje i brigu o građanima, kako bismo prebrodili svi zajedno ova teška vremena”, naveo je Primorac pred odborom.

Istaknuo je kako se fiskalna politika ministarstva nije našla u izvanrednoj situaciji te će nastaviti s dosadašnjim politikama uvođenja eura, planiranim mjerama i reformama. Dodao je i kako se novac treba usmjeriti prema socijalno najugroženijim skupinama građana, te isto tako kako fiskalna politika ne može biti učikovita u borbi protiv inflacije, ali zato mora pomoći građanima prebroditi nadolazeću krizu.





Zaboravite porez na nekretnine

Nagađajući što najviše muči građane, Primorac je rekao kako se ne treba brinuti da bi mogao uvesti, porez na nekretnine, što se apsolutno neće dogoditi u ovakvim okolnostima.

“Moj stav je jasan i ja ga zagovaram zadnjih deset godina. Činjenica je da je porez na nekretnine najbolji izvor financiranja lokalnih jedinica. I ja sam apsolutno bio za uvođenje tog poreza i žao mi je što ga Vlada nije uvela na početku mandata, žao mi je što nije bio uveden u prošloj Vladi jer mislim da ga je trebalo uvesti. To je jedan porez koji vam, na neki način, trenutno zbog toga što ga nema u fiskalnom instrumentariju nedostaje, fali. Mi zbog toga imamo brojne probleme s kojima se suočavamo zbog toga što ga nema. Većina uređenih država ga ima. To je kad me pitate što mislim o porezu na nekretnine općenito. Međutim, u situaciji u kojoj se mi trenutno nalazimo i izazovima koji su pred nama i rastućim stopama inflacije s kojima se nismo suočavali povijesno, defitnivino nije vrijeme za uvođenje poreza na nekretnine. I ja osobno sigurno neću raditi na tome da se taj porez uvode u ovim okolnostima, apsolutno ne. Ja smatram da je taj porez dobar, građani se ne trebaju bojati jednom kada on bude na repertoaru. Međutim, ne u ovim okolnostima. Ja bih bio najsretniji da ga ja uvedem, ali svjestan sam činjenice kako trenutno vrijeme nije ni za samopromociju nego za razboritost i brigu za građane”, pojasnio je Primorac. Informirao je odbor kako država također neće imati namjeru stjecati štednje i akumuliranje novaca računu za kojekakve upotrebe, već tvrdi kako će se proračun trošiti odgovorno, među skupine kojima je to potrebno.

“Što se tiče oporezivanja, imovina u Hrvatskoj, posebno kada govorimo o nekretninama je podoporezovana, tu se stvorila neka vrsta, rekao bih čak, porezne oaze. Svi žele ulagati u nekretnine, svi žele nešto rentati i to je postala mantra, to nas je na neki način pretvorilo u društvo rentijera. Ne govorim ovdje sada samo o porezu na nekretnine, nego drugim porezima. Kada govorimo o porezu na dohodak od najma, i on je doista minimalan. Činjenica je kada pogledate vlasništvo nad nekretninama, u Hrvatskoj preko 90 posto ljudi posjeduje nekretninu, u Njemačkoj je to na razini od oko 50 posto, u Švicarskoj na razini od oko 40 posto i to vam vjerojatno nešto govori. Smatram da bi porezno opterećenje trebalo pravednije rasporediti, smatram da bi dodatno trebalo pomoći građanima s najnižim dohodcima jer ne rentaju nekretnine oni koji su ugroženi, nego oni koji imaju viška nekretnina i tu apsolutno u nekakvim narednim koracima, ako dođe do preraspodjele poreznog opterećenja, mogu reći da ću se osobno zalagati da to bude u pravo u tom smjeru”, otkrio je Primorac svoje planove, prethodno ustvrdivši kako će glavna misao vodilja Vlade pomoći onome kome će biti najpotrebnije u nekom trenutku.