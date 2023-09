Prijeti li Hrvatima scenarij iz noćne more? Pogledajte kakav su trik izveli neki trgovci

Trgovački centri morali su zamrznuti cijene 30 proizvoda koje je Vlada prošlog tjedna stavila na popis u sklopu mjera borbe protiv inflacije. Od hrane najviše su sniženi špageti i riža, a od higijenskih potrepština toaletni papir čija je cijena niža čak 53 posto.

Kompletna košarica proizvoda s ograničenim cijenama sada će koštati 76,19 eura, što je 23,5 posto manje nego na kraju prošle godine kada bi koštala 99,68 eura. Svi proizvodi s ograničenom cijenom dobit će i posebnu oznaku kako bi bili što vidljiviji potrošačima.

Zaobilaženje pravila

“Cijene su smrznute za 30 proizvoda, a dio trgovaca tumači da je dovoljno ponuditi samo jednu vrstu, primjerice, mliječne čokolade po zamrznutoj cijeni. Ali ne. Cijena vrijedi za sve mliječne čokolade koje nude. Hoće li s polica zato nestati čokolade od 80 do 100 grama, a ostati samo one s manjom ili većom gramažom. Isti su problemi i za ostale proizvode jer su zamrznute one cijene vezane uz gramažu odnosno pakiranje. Ograničena je cijena i WC papira, ali samo onog od deset rola. Postavlja se pitanje hoće li sada krenuti zaobilaženje pravila?”, ubola je ‘ravno u sridu’ Damira Gregoret u RTL Direktu.





Smanjivanje količine

Naime, u klasičnom pakiranju je deset rola pa se strahuje da će se proizvođači prilagoditi. Lako se može dogoditi da iz pakiranja primjerice izvade dvije role i tako zaobiđu Vladinu mjeru.

Poznato je da je šrinkflacija, odnosno smanjivanje količine proizvoda u pakiranju uz ostavljanje iste cijene, stari trik.

Primjerice, Francuska ima ogromnih problema zbog ‘šrinkflacije’. Država je zbog toga natjerala trgovce da označe proizvode kojem se smanjila gramaža i tako povećala cijena.

“Jedan ledeni čaj pod utjecajem je inflacije smanjenja, odnosno šrinkflacija. Boca je smanjena s 1,5 litara na 1,25 litara, a u isto je vrijeme njegova cijena porasla za 40 posto”, kazao je Stefan Bompais, direktor komunikacija jednog francuskog trgovačkog lanca.









Sada postoji bojazan da će zamrzavanja cijena i u Hrvatskoj neke navesti na slične pokušaje.









“Ne očekujemo da će to imati neki veći utjecaj na našu proizvodnju. Uostalom, u kriznim situacijama znali smo reagirati i uvijek se postaviti da naši kupci uvijek imaju robe”, kazala je pak za RTL Jessica Panjkrc iz tvornice toaletnog papira.

Nema smanjenja u planu

“Naš trenutni asortiman apsolutno zadovoljava potrebe tržišta, tako da smanjenja nema u plan. Ljudi se ne moraju brinuti”, dodala je Leila Korabi Dondur, menadžerica u jednoj tvornici toaletnog papira.

“Neki će trgovci imati više gubitaka, neki manje. Sada se moraju dogovoriti s proizvođačima i potencijalni gubici morat će se dijeliti ili će se prevaliti na proizvođača. U najgoroj situaciji nećemo imati proizvoda na polici”, ističe Mirko Budimir, potpredsjednik Izvršnog odbora Hrvatske udruge poslodavaca.