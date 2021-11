PRETEKLI SMO I TOSCANU! HRVATSKA REGIJA PRVA, DOBILI PRESTIŽNU NAGRADU: ‘Došlo je vrijeme da osvijestimo da smo u nečemu najbolji na svijetu!’

Autor: Lucija Brailo

Jedini svjetski vodič za ekstra djevičanska maslinova ulja Flos Olei 2022, objavio je rezultate koji su i ovog puta sjajni za istarske maslinare, ali i Istru, koja je zbog vrhunskog maslinovog ulja svjetski prvak.

Naime, ukupno 66 maslinara iz Istre proizvelo je toliko kvalitetno ekstra djevičansko maslinovo ulje da su zaslužili prestižnu nagradu, odnosno uvrštenje u novo, trinaesto izdanje Flos Oleia. Svake godine uoči objave s velikim se nadama i iščekivanjima očekuju rezultati, a do sada je taj dan uvijek bio radostan za Istru, za istarski turizam, a najviše za svakog od istarskih maslinara uvrštenih u vodič.

Istru će tako u 2022. godini ponovno krasiti titula najkvalitetnije svjetske regije za ekstra djevičanska maslinova ulja, sedmi puta zaredom u pobjedničkom nizu. Posebno je to važno s obzirom da se u publikaciji nalaze ulja iz cijelog svijeta – iz 55 maslinarskih država s pet kontinenata.

Uspjeh nije slučajan

Istarski su se maslinari tako našli u društvu 500 najboljih s ukupnim udjelom od čak 13 posto. U novom izdanju tzv. biblije za ekstra djevičanska maslinova ulja uvršteno je 67 ulja iz Hrvatske od kojih je 66 iz Istre, a jedno iz Dalmacije.

Pritom, veliki broj istarskih maslinara postigao je bolje rezultate u odnosu na lani, što je dokaz značajnog rada na podizanju kvalitete i primjene najnovijih znanstveno-tehnoloških dostignuća u maslinarstvu.

Uspjeh istarskih maslinara nije slučajan, već je uz povoljne agroklimatske uvjete, rezultat brojnih poljoprivrednih politika Istarske županije u proteklih 25 godina, poput intenzivnih edukacija maslinara, podjele sadnica, ali i ono najvažnije, odobrenih kredita od strane županijskog Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

Najbolja maslinarska regija – po sedmi put

Zahvaljujući edukacijama u potpunosti se promijenila tehnologija uzgoja maslina i vrijeme berbe, a velika ulaganja istarskih maslinara uz podršku Istarske županije, omogućila su da danas na području Istre imamo više od 30 tehnološki najnaprednijih uljara, u kojima se isti dan ručno ubrana maslina prerađuje u maslinovo ulje.

Također, velika ulaganja i znanje su uložena i u pripremu ulja za tržište, a sve navedeno je omogućilo zaštitu Ekstra djevičanskog maslinovog ulja „Istra“ oznakom izvornosti na razini EU. Oznaka izvornosti svakom potrošaču garantira da su sve faze proizvodnje, prerade, skladištenja i punjenja izvršene na području Istre.









“Iznimno smo ponosni na uspjeh naših maslinara i na činjenicu da smo čak sedmi put zaredom proglašeni najboljom maslinarskom regijom na svijetu! Velika je to čast, koja uz ostale laskave titule dokazuje da su istarska maslinova ulja poznata i cijenjena na svjetskoj razini”, rekao je istarski župan Boris Miletić.

Pretekli Toskanu

Dodao je kako je Istarska županija više od dva desetljeća snažno poticala i ulagala u razvoj, kako maslinarstva, tako i cjelokupne istarske poljoprivrede, što će nastaviti činiti i dalje.

“Zvuči nestvarno i rekao bih pretenciozno, no Istra je i sedmu godinu zaredom proglašena najboljom maslinarskom regijom na svijetu. Od svog prvog izdanja, 2010. godine, Istra je odmah zauzela važnu ulogu te se pozicionirala kao druga najbolja maslinarska regija, odmah iza Toskane. No, svake godine prednost Toskane bila je sve manja, da bi na kraju 2016. godine Istra zauzela vodeću poziciju koju je zadržala do danas, no s daleko većom razlikom no što je Toskana prethodno imala u odnosu na Istru”, rekao je Denis Ivošević, direktor Turističke zajednice Istarske županije.

“Među ostalim, Franko Červar je pobijedio u kategoriji EDMU monosortnog ulja sa srednje izraženom voćnošću, a konačno u ovome izdanju po prvi puta u povijesti dočekali smo jednu ocjenu 99. To je ulje Mate Aleksandre Vekić te vjerujem da je došlo vrijeme i da je sedam godina potvrđivanja dovoljan dokaz da osvijestimo da smo u nečemu najbolji na svijetu”, zaključio je Ivošević.