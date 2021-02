PREŠUĆENA NAJVEĆA AFERA U DRŽAVI! Plenković i Medved bez riječi: Oštećena država i branitelji

Autor: Iva Međugorac

Zagrebački Trgovački sud nakon više od dvije godine od podnošenja tužbe održao je pripremno ročište u sporu u kojem mali dioničar HT-a Boško Bojanović tuži Deutsche Telekom i čelne ljude te korporacije radi, kako stoji u tužbi isplate umanjene dividende dioničarima, ali i radi mogućeg oštećenja države, ali i Fonda hrvatskih branitelja za basnoslovnih 60 milijuna kuna.

Prema tvrdnjama upućenih, ovo je jedna do najvećih sramota domaćeg pravosuđa i države, o kojoj se u javnom prostoru premalo, odnosno gotovo nimalo ne progovara. Sumnja se kako je odgoda rješavanja ovog spora pred ovom moćnom korporacijoim, a od javnosti se krije priča o spornom izvlačenju više od 900 milijuna kuna iz Hrvatske, problematizira se u tužbi, ali i u ovom cijelom procesu oštećenje više stotina tisuća hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji koji imaju problema s isplatom onoga što ih pripada. Tema je ovo o kojoj država, premijer Plenković pa i predstavnici ministarstva branitelja predvođeni Tomom Medvedom šute, iako priča traje još od konca 2016. godine. Mali dioničar Bojanović tada je kupio obveznice izdavatelja Deutsche Telekoma Internatiolal Finance B.V. (DTIF) registriranog u Nizozemskoj u vrijednosti od čak 125 milijuna eura ili oko 925 milijuna kuna. No, kako tvrdi, radilo se o transakciji kojom se umanjuje porezna osnovica za skoro milijardu kuna, a osim toga to je izvršeno s ciljem umanjenja ostvarene dobiti kao i iznosa raspoloživog za isplatu dividende dioničarima, što uključuje i Fond hrvatskih branitelja koji je po Bojanićevoj računici oštećen za preko 60 milijuna kuna. “Postupajući na taj način, tuženici su prouzročili štetu tužitelju, ali i svim ostalim dioničarima HT-a s osnove razlike između iznosa realno pripadajuće te iznosa isplaćene dividende, kao i šteta Republici Hrvatskoj na ime manje plaćenog poreza na dobit te poreza na dividendu”, ističe se u tužbi, a Bojanović smatra i kako je sporno ulaganje u obveznice DT-a, točnije DTIF-a povećalo prihode DT-u, ali i HT-u za gotovo milijardu kuna, što smatra podogovanju interesima većinskog dioničara na štetu svih ostalih, primarno hrvatskih branitelja.

“Menadžment HT-a je radio isključivo u korist jednog, većinskog dioničara. Novac HT ‘posuđen’ pod maskom investicije nije nikakva investicija, oni su kupili obveznice od jedne ‘šuplje’ firme koja postoji samo u poštanskom sandučiću i koja ništa ne radi nego odrađuje ovakve transakcije”, istaknuo je Bojanović. Uz to, valja imati na umu da je prinos na kuplhjene obveznice praktično iznosio nula posto, ali i da je HT mogao uložiti u korporativne obveznice drugih izdavatelja, također s dospijećem 2020., ali sa znatno višim prinosom, što bi rezultiralo i isplatom znatno više dividende dioničarima.

Odluka uprave HT-a nije bila u najboljem interesu niti je donesena uz primjenu pažnje urednog i savjesnog gospodarstvenika. Ulaganjem u obveznice društva DTIF u nepovoljni položaj stavljeni su svi drugi dioničari, osim većinskog DT-a, ističe se u tužbi.

Bojanović navodi i da je, kao dioničar, tom spornom transakcijom umjesto primljenih 6 kuna dividende, trebao primiti 12,12 kuna po dionici na osnovu dividende, ali da su na isti način oštećeni i drugi manjinski dioničari.









“Fond hrvatskih branitelja ima 6,6 posto dionica HT-a. Branitelji su bili zakinuti za 62,4 milijuna kuna”,kazao je Bojanović. No, o tome se u Ministarstvu branitelja i njihovom Fondu šuti.