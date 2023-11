Preselio u Njemačku i sad zove Hrvate da mu se pridruže: ‘Na ovom poslu zaradim do 3500 eura’

Da li je istina da sreća prati hrabre? U mom slučaju jeste… Malo opširnije o uslovima za ovaj posao. Pre svega za vozače autobusa uvek ima posla, jer ih nema dovoljno. Tako da je to olakšavajuća okolnost. Proceno je da će u Nemačkoj do 2030 faliti 87000 vozača autobusa. Za prvu firmu sam imao jedan razgovor i odmah sam primljen na posao. Radi se oko 200 sati mesečno. Plata je dobra. Medjutim ja sam zeleo bolje uslove pa sam okušao sreću u drugoj, drzavnoj firmi. I uz malo sreće pozvan sam na razgovor za posao. U ovom slučaju procedura je malo duza, imate par razgovora. Morate na lekarski, obuku, školu za prodaju karata koja traje nedelju dana, zatim polažete test. Kada položite test možete početi sa praktičnom obukom sa kolegom koja traje dve nedelje. Sve je naravno plaćeno. Radite do 160 sati mesečno. S’ tim da mozete uvek da radite dodatno. Birate da li će vam platiti odmah ili uz platu, a mozete da izaberete slobodan dan. Radi se nekoliko varijanti. Npr. radite 4 dana, 2 odmarate. Tako 3 puta, pa 5 radite, a 1 odmarate. Pa u krug😁. Uglavnom uslovi su stvarno ok. 28 radnih dana je god odmor. Pišite mi koji vas posao interesuje? Da li ste imali problem sa kodom 95? I ako sam nesto propustio pišite😉! #berlininsajder #posaounjemackoj #posaouinostranstvu #posaounemackoj #zivotunemackoj #zivotunjemackoj #balkanci #Srbija #hrvatska #bosna #crnagora #makedonija #balkantiktok #posao #balkan #vozacautobusa

