Predsjednik Milanović podržao napore Udruge Franak da se građanima koji su prihvatili konverziju kredita osigura pravo na obeštećenje

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Republike Zoran Milanović sastao se u petak u Uredu predsjednika s izaslanstvom Udruge Franak. Koordinator ekonomsko-pravnog tima Udruge Franak Goran Aleksić predstavio je Predsjedniku Republike još uvijek neriješena pitanja vezana uz slučaj franak, točnije neriješeno pitanje ništetnosti ugovora o francima i neriješeno pitanje prava na obeštećenje potrošača nakon prihvata zakonske konverzije.

“Upoznali smo Predsjednika Republike s problemima koje imamo s bankama i sudovima. Radi se o tome da na Vrhovnom sudu, četiri godine nakon pravomoćne kolektivne presude u slučaju franak, još uvijek nisu riješena dva krucijalna pitanja, a to je pitanje ništetnosti temeljnih ugovora u švicarskim francima i pitanje obeštećenja za potrošače koji su konvertirali svoje kredite. Konverzija je bila prije šest godina i još uvijek potrošači s takvim kreditima nemaju pravnu sigurnost za svoje tužbe. Što se tiče ništetnosti ugovora, upoznali smo Predsjednika s time, i on se s time slaže, da je Zakon o obveznim odnosima potpuno jasan – u njemu piše da ukoliko je ništetan glavni predmet, ukoliko je ništetna cijena , a to su valuta i kamatna stopa, u tom slučaju ništetni su i cijeli ugovori“, rekao je Aleksić nakon sastanka.

Što se tiče prava na obeštećenje za potrošače s konvertiranim kreditima, dodao je, tu je problem vrlo jednostavan: “Mi se s bankama moramo dovesti u ravnotežu. Ravnoteža znači da je ono što je na početku ugovoreno ne vrijedi, ne vrijedi valuta, ne vrijedi kamatna stopa, znači vrijedi početni iznos kredita i vrijedi početka kamatna stopa”. Naveo je, kako kaže, pet dokaza da konverzijom nismo obeštećeni: “Prvi je da je glavnica nakon konverzije bila veća nego glavnica kakva bi trebala biti po početnom otplatnom planu. Drugi dokaz je da nismo dobili pretplaćene kamate. Treći dokaz je da nismo dobili pretplaćeni tečaj. Četvrti dokaz je da je anuitet nakon konverzije bio za 20% veći nego anuiteti na početku otplate kredita. I konačno, peti dokaz da nismo dobili zatezne kamate, znači, na onaj pretplaćeni iznos kamate i tečaja mi smo morali dobiti i zatezne kamate. To nismo ništa dobili u konverziji”.





Aleksić je ukazao i na ekonomski aspekt problema. “Naime, 20 tisuća ljudi s konvertiranim kreditima već je tužilo banke. Tih 20 tisuća ljudi trebalo bi dobiti oko 15 milijardi kuna od banaka. Tih 15 milijardi kuna značit će veću potrošnju, značit će nešto za gospodarstvo, značit će nešto za proračun Republike Hrvatske. Ukoliko bi oni izgubili spor, to bi značilo da bi oni morali platiti između 300 i 400 milijuna kuna sudskih troškova, troškova svojih odvjetnika i troškova odvjetnika banaka”, rekao je Aleksić.

Aleksić je podsjetio i na činjenicu da je Sud Europske unije taj problem riješio za Poljsku i Mađarsku, ali se proglasio nenadležnim za Hrvatsku. “Vjerujemo da je razlog za to i lažni iskaz Vlade koja je u svom iskazu Sudu EU-a rekla da su se potrošači prihvatom konverzije odrekli svojih potraživanja. To je laž jer je zakonom to bilo zabranjeno“, zaključio je Aleksić.

Predsjednik Milanović podržao je Udrugu Franak u naporima da se što žurnije riješi pitanje ništetnosti cijelih ugovora u švicarskim francima te da se osigura pravo na obeštećenje potrošačima koji su prihvatili zakonsku konverziju švicarskih franaka u eure.

Osim koordinatora ekonomsko pravog tima Udruge Franak Gorana Aleksića, na sastanku su bili predsjednik Upravnog odbora Udruge Franak i odgovorna osoba Udruge Franak Elvis Sudar, član Upravnog odbora Vlado Iljkić, odvjetnik i stručni suradnik Udruge Igor Metelko i voditeljica Ureda, članica Upravnog odbora i odgovorna osoba Udruge Franak Sandra Žiga.

Uz predsjednika Milanovića bili su posebni savjetnik Predsjednika za ekonomiju Velibor Mačkić i pomoćnica savjetnika Predsjednika za ekonomiju Martina Ciglević.