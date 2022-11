PRAVO JE VRIJEME ZA NOVE IZAZOVE! Pronađite savršeni posao i napravite zaokret u karijeri: Evo što se nudi na tržištu rada

Autor: Dnevno.hr

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU – SAFU zapošljava osobu na radnom mjestu Viši stručni savjetnik (m/ž) (Kontrola provedbe građevinskih projekata) – Ured za provedbu infrastrukturnih projekata. Mjesto rada Zagreb. Potpune prijave poslati putem linka do 21.11.2022.

American Embassy Zagreb zapošljava djelatnika na radnom mjestu Visa Assistant (m/f) – temporary position due to employee on extended sick leave. Mjesto rada Zagreb- Buzin. Potpune prijave poslati putem linka do 20.11.2022.





Motus d.o.o. zapošljava osobu na radnom mjestu Novinar / urednik Deska (m/ž). Mjesto rada Zagreb. Potpune prijave poslati putem linka do 19.11.2022.

PLIVA Hrvatska d.o.o. zapošljava osobu na radnom mjestu Menadžer u Globalnoj nabavi za podršku poslovnom odlučivanju (m/ž). Mjesto rada Zagreb. Potpune prijave poslati putem linka do 17.11.2022.

Ljekarne Prima Pharme zapošljava osobu na radnom mjestu Farmaceut (m/ž). Mjesto rada Dubrovnik. Potpune prijave poslati putem linka do 25.11.2022.

Tepih Centar d.o.o. zapošljava osobu na radnom mjestu Prodavač/ica u prodajnom centru. Mjesto rada Zadar. Potpune prijave poslati putem linka najkasnije do 15.11.2022.

Globalna hrana d.o.o. / McDonald’s zapošljava osobu na radnom mjestu Radnik/ca u restoranu. Mjesto rada Šibenik. Potpune prijave poslati putem linka do 16.11.2022.

Konzum Plus d.o.o. zapošljava osobu na radnom mjestu Vozač teškog motornog vozila (m/ž). Mjesto rada Šibenik. Potpune prijave poslati putem linka do 30.11.2022.









Amrest Adria d.o.o. / KFC zapošljava osobu na radnom mjestu Djelatnik u restoranu brze prehrane (m/ž). Mjesto rada Split. Potpune prijave poslati putem linka do 17.11.2022.

Astellas zapošljava osobu na radnom mjestu Key Account Manager (m/f). Mjesto rada Split-Dalmatia. Potpune prijave poslati putem linka do 18.11.2022.

