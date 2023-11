Poznatu kompaniju trese kriza: Bez posla ostaje 10 tisuća radnika

Autor: Z.S.

Danska brodarska grupacija A.P. Moller-Maersk objavila je snažan pad dobiti i prihoda u trećem tromjesečju te najavila smanjenje radnih mjesta za 10.000 zaposlenika zbog nižih vozarina i smanjene potražnje za kontejnerskim prijevozom.

Tijekom srpnja do rujna, prihod im je gotovo prepolovljen u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, smanjivši se za 12.1 milijardu dolara.





Oštar pad

Ovaj oštar pad prati prepolovljeni prihod u pomorskom prijevozu, uz 58 posto niže vozarine, što je samo djelomično ublažilo povećanje obujma prevezenog tereta za pet posto. Neto dobit gotovo se istopila, s 8.9 milijardi na samo 554 milijuna dolara. Dohodak prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA) smanjen je za 83 posto, na 1.9 milijardi dolara. Izvršni direktor Vincent Clerc oglasio se povodom ovoga.

A.P. Moller-Maersk Reports Significant Decline in Q3 Profits and Revenue, Announces 10,000 Job Cuts. A.P. Moller-Maersk, a prominent shipping group, has released its third-quarter financial results, revealing a substantial drop in both profit and revenue. The company attributes… pic.twitter.com/9AW5KtpoHY — FameGlobe Television (@fameglobetv) November 3, 2023

Nova stvarnost

“Naš sektor suočava s novom stvarnošću koju karakterizira smanjena potražnja, povratak cijena na povijesne razine i inflacijski pritisak na naše troškove”, poručio je. Prosječne vozarine u pomorskom prijevozu prepolovile su se u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

“Od ljeta svjedočimo prekomjernim kapacitetima u većini regija koji su doveli do padanja cijena, i ne primjećujemo gotovo nikakve naznake reciklaže ili praznog hoda brodova”, dodao je.









Grupa je u kolovozu, inače, upozorila da očekuje oštar pad svjetske potražnje za kontejnerskim pomorskim prijevozom zbog sporog gospodarskog rasta i prodaje zaliha nakon pandemije covida-19.

Shipping titan A.P. Moller-Maersk faces rough seas with a steep dive in Q3 profits & revenue. The company is charting a new course, planning to reduce its crew by 10,000 jobs. Investors take note: could this signal choppy waters for the entire shipping sector? #Maersk #Investing pic.twitter.com/O6rousuDeT — ValueTheMarkets (@ValueTheMarkets) November 3, 2023

Smanjenje troškova

U petak su najavili smanjenje broja zaposlenih s 110.000 u siječnju na manje od 100.000 do kraja godine, što bi trebalo rezultirati smanjenjem troškova u 2024. godini za 600 milijuna dolara. Planiraju knjižiti jednokratne troškove restrukturiranja od 350 milijuna dolara uglavnom u ovoj godini.









If you want one snapshot of the pandemic rollercoaster for goods: Shipping and logistics giant A.P. Moller-Maersk said it would cut more than 10,000 jobs as a pandemic-fueled cargo boom has ended https://t.co/IARPiKzTsj via @WSJ — Paul Hannon (@PaulHannon29) November 3, 2023

Potvrdili su svoj ranije prognozirani raspon ovogodišnjeg prihoda i operativne dobiti, ali sada očekuju da će biti bliže donjoj granici tog raspona. Tvrtka predviđa temeljnu dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA) u rasponu od 9.5 do 11 milijardi dolara, te temeljnu dobit prije kamata i poreza između 3.5 i pet milijardi dolara.

Unatoč tome, očekuju nešto blaži pad obujma svjetskog kontejnerskog prijevoza tereta, za 0.5 do dva posto dok su ranije očekivali pad u rasponu od jedan do četiri posto.