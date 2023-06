POŽELJELI TEŠKU EGZOTIKU, DOBILI ŠAMARČINU REALNOSTI! Evo koliko doista košta ljetovanje na dalekim destinacijama: Agentica nam otkrila gdje putnici griješe

Autor: Doris Vučić

Mnogi Hrvati koji nemaju nonu na nekom od naših otoka ili nisu bili te sreće da su na vrijeme kupili apartman u lijepom mjestašcu na obali, već se nekoliko godina hvataju za glavu kad vide koliko košta noćenje na Jadranu. Iz sezone u sezonu cijena postaje sve viša i po mnogima bezobraznija, a kada proradi kontinentalni “dišpet” nerijetko čujemo izjave poput “Sad mi je ovoga dosta, radije ću ljetovati na drugom kraju svijeta i strancima dati svoj teško zarađen novac”. Uostalom društvene mreže prepune su primamljivih oglasa turističkih agencija koje obećavaju da vas za nešto više od 10.000 kuna mogu odvesti na egzotične otoke poput Balija, Maldiva ili Zanzibara i priuštiti vam ljetovanje iz snova. No koji tjedan prije početka godišnjih odmora upitali smo se jesu li te cijene uistinu tako “niske” kako je istaknuto na početku oglasa, kao i možemo li možda proći jeftinije ako cijeli put organiziramo sami?

Uzmimo primjerice ponudu jedne od poznatijih zagrebačkih putničkih agencija koja je organizirala putovanje na divni Tajland krajem svibnja. Tura traje 11 dana, a putnici će imati prilike razgledati hramove u Bangkoku, jesti lokalne delicije u Phuketu i izležavati se na otočju Phi Phi gdje se nalazi plaža koja je proglašena najljepšom na svijetu… Fotografije uz plan putovanja stvarno golicaju maštu, a cijena koja je vidljiva na početku ponude iznosi 7.490 kuna.

Cijena se može i ‘poduplati’

“Odlično, to stignem skupiti ako malo jače štedim”, prošlo je zasigurno kroz glavu mnogim ne toliko iskusnim putoholičarima, no već na kraju ponude stižemo do problemčića. Iako su u cijenu uključene avionske karte te noćenja s doručkom u dvokrevetnim sobama u hotelima s četiri zvijezdice, u cijenu nisu uključene obavezne avionske pristojbe koje za ovo putovanje iznose ne tako zanemarivih 2.690 kuna. Osim toga, viza za Tajland koštat će vas 265 kuna, a ako ste komotni i želite jednokrevetnu sobu, taj će luksuz nadoplatiti 1.890 kuna.





Nadalje, dodatno se naplaćuju fakultativni izleti na atrakcije koje doista nitko ne želi propustiti ako je preletio tolike milje. Pa krenimo redom. City tura u Bangkoku stoji 550 kuna, a izlet u Kanchanaburi 690 kuna. Obilazak otočića Phi Phi će vas izaći 490 kuna, James Bond Islands su nešto skuplji (530 kuna), dok je tura po Similians islands najskuplja te iznosi 650 kuna. Ako se želite okupati na najljepšoj plaži na Phuketu na kojoj nema hotelskih kompleksa morat ćete izdvojiti 210 kuna.

Dakle, kada se zbroje svi dodatni troškovi, cijena putovanja na Tajland narast će za 6.075 kuna te će vas odmor za pamćenje koštati 13.565 kuna ili 15.455 kuna, u slučaju da baš želite spavati u jednokrevetnoj sobi.

Što je lijepo, košta

Ako vam se pak u “špici” sezone više ide do Crnog kontinenta, druga poprilično poznata agencija sredinom srpnja nudi putovanje na bijele plaže Zanzibara, egzotičnog raja u tirkiznom moru. Početna cijena putovanja iznosi 10.887 kuna za deset dana uživancije, a u sklopu ture moći ćete plivati Plavom lagunom, posjetiti farmu začina i obići Stone Town gdje se nalazi kuća u kojoj je kao dječak živio Freddie Mercury. Agencija u ovom slučaju umjesto u hotelu nudi spavanja u bungalovima, a u cijenu je uključeno osam doručaka.

No kao i u prethodnom slučaju, gore navedena cijena je, kako bi se u narodu reklo, gola.

Po dolasku na granicu Tanzanije vizu plaćate 323 kune, a fakultativni izleti se plaćaju zasebno. U ovom aranžmanu nudi se paket izleta na sve atrakcije iz plana putovanja za 1375 kuna, a svaka se atrakcija iz programa može razgledati i platiti zasebno. Dakle, cijena ovog putovanja s početnih 10.887 kuna porasla je na 12.585 kuna, što i nije pretjerano velika razlika.

Ne piše nam se dobro…

O cijenama aranžmana porazgovarali smo i s jednom zaposlenicom putničke agencije koja nam je otkrila da se ljubiteljima putovanja nešto skromnijih primanja baš i ne piše dobro jer su cijene avio karata značajno poskupile u odnosu na prethodne godine.









“U ovom trenutku jeftinije je grupno putovati zato što turističke agencije plaćaju znatno niže cijene karata jer ih uzimaju više odjednom. Tko baš želi ići sam, preporučila bih mu da budno prati akcije. No, mnogima je jednostavnije uzeti paket jer ipak tada za isti novac dobiju besplatne transfere, vodiča i unaprijed dogovoren smještaj. Prije godinu dvije, dakle u ‘eri’ prije korone, individualno putovanje bi bilo sasvim sigurno jeftinije nego sada”, govori nam stručnjakinja i ističe da su već sad počeli bookirati karte za 2024. godinu pošto je interes poprilično velik.

“Evo ni sada ne možemo pronaći kartu za daleke destinacije jeftiniju od 1000 eura, a prije desetak godina ste mogli proći za 400 do 600 eura”, prisjeća se. U kojoj god kombinaciji želite putovati, najbolji period za kupovinu karata svakako je u zimskom periodu pa agentica savjetuje da svoj odmor počnete planirati barem tri do šest mjeseci prije polaska. Osim toga, važno je napomenuti da daleke destinacije imaju tzv. visoku i nisku sezonu, te da su putovanja jeftinija za niske sezone, od travnja do listopada.

Tajland najjeftiniji

“To jesu kišni mjeseci, ali pljusak traje po sat vremena i onda se vraća sunce, kao da ništa nije bilo”, naglašava gospođa iz putničke agencije. Upitali smo ju i za koje su daleke destinacije Hrvati najviše zainteresirani ove sezone, a odgovor nas nije previše iznenadio.









“Tajland i Bali su ipak najtraženiji pošto se radi o putovanjima koja kombiniraju odmor, ali i dosta razgledavanja. Osim toga, Tajland doista nije skup pa je dnevno za hranu i piće dovoljno izdvojiti od 50 do 70 eura. Slične su cijene i na Zanzibaru”, otkriva nam.

S druge strane, putovanja na Maldive, Sejšele, Mauricius i Zanzibar malo su drugačije koncipirana. U ovim aranžmanima, barem u agenciji u kojoj ona radi, nema tura ni vodiča, a plan putovanja se kroji prema preferencijama, što znači da cijena aranžmana može varirati ovisno o avio karti, periodu putovanja i popunjenosti smještaja.

“Ako ste se ovog ljeta prekasno sjetili isplanirati svoje egzotično putovanje, nadamo se da smo vam ovim savjetima pomogli da iduće godine ne napravite ‘početničke pogreške’. Uživajte u ljetu koje dolazi!”, poručuje agentica za kraj.