POVRATAK AEROFLOTA U HRVATSKU! Uvodi se linija prema Puli i Dubrovniku

Autor: S.P.

Ruski nacionalni avioprijevoznik Aeroflot Airlines, u lipnju će obnoviti promet između Dubrovnika i Moskve, te također povezati glavni grad Rusije s pulskom zračnom lukom.

Linija Moskva – Pula – Moskva prometovat će od 1. lipnja do 30. rujna i to svakog dana. Kompanija će između Pule i Moskve ovog ljeta obaviti 122 povratna leta sa zrakoplovima tipa B737-800 koji u floti Aeroflota imaju kapacitet od 158 sjedala.

U oba smjera bit će dostupno gotovo 40 tisuća sjedala, objavio je Croatian Aviation.

Smanjen broj letova prema Zagrebu

Linija Moskva – Dubrovnik – Moskva prometovat će u istom razdoblju kao i linija prema Puli, s istim tipom zrakoplova, pa će i ovdje biti dostupno gotovo 40 tisuća dodatnih sjedala.

Kompanija je povukla iz prodaje liniju Moskva – Split – Moskva i još nije jasno hoće li u predstojećoj ljetnoj sezoni prometovati na ovoj liniji. U ljeto 2020. ova ruska kompanija nije prometovala prema Hrvatskoj.









Također, smanjen je i broj tjednih letova prema Zagrebu. Aeroflot trenutno između Moskve i Zagreba prometuje jednom tjedno. a od 1. svibnja dostupan je i drugi tjedni let (četvrtkom i subotom).

Od 7. lipnja linija između Moskve i Zagreba prometovat će tri puta tjedno (ponedjeljkom, četvrtkom i subotom) što će se nastaviti kroz cijelu ljetnu sezonu (srpanj, kolovoz i rujan). Radi se o značajno manjem broju tjednih operacija s obzirom na to da je Aeroflot do prije nekoliko dana najavljivao svakodnevne letove u špici ljetne sezone, no smanjenje je logično s obzirom na to da će kompanija prometovati direktno prema Dubrovniku i Puli. Na liniji prema Zagrebu Aeroflot će koristiti zrakoplove tipa A320.

Kompanija je u Zagrebu u 2020. godini bila samo jednom, na charter letu iz Moskve sa zrakoplovom tipa B777-300ER, prevozeći medicinsku opremu iz Shanghaia.