Potpuni kaos na istoku Hrvatske, ljudi izvan sebe: ‘Ne mogu naoštrit noževa koliko se kolje’

Autor: Daniel Radman

Srijemci su, malo je reći, ogorčeni. Pojava afričke svinjske kuge, uz ljetošnju “superoluju” koja je nanijela stravične štete, sjeveroistok Hrvatske zavila je u crno.

Ovih dana razgovarali smo s dvojicom seljaka s vinkovačkog područja koje je Ministarstvo poljoprivrede proglasilo “zonom zaštite”, a sukladno važećim mjerama sve što mogu činiti sa svojim svinjama je gledati ih i hraniti ih. I čekati da na koncu netko dođe po njih jer zabranjeno je klanje, čak i za vlastite potrebe.

Što znači da svinje, službeno, jedino mogu ići “u otpis”. Još u petak pokušavali su spasiti zadnje što se da. “Prije desetak dana ‘šuknio’ sam pet komada, i za vikend ću klati”, ispričao nam je proteklog petka jedan Srijemac koji je – mimo procedure – odlučio nešto spasiti za “vlastitu uporabu”, a nešto i prodati.





Hoće li eutanazirati kod Dragane Jeckov?

Naime, krenuli smo tragom priče da se u Vukovarsko-srijemskoj županiji toliko kolje da se u specijaliziranim trgovinama ne može do zamrzivača, tolika je potražnja kažu. Tu priču nam je i on potvrdio.

“Je, kao kad je bila oluja pa nisi mogao kupiti agregat, sad u Vinkovcima nisi mogao kupiti zamrzivač… Inspekcija? Ma, sami su nam rekli ‘spašavajte što se spasit može’. Sve se radi na divlje i crno, ali sve se zna. I da, masovno se kolje. Kako bi rekao jedan moj prijatelj, ‘ne mogu naoštrit noževa koliko se kolje’… ”

Osobno, on ne vjeruje da će se sve svinje u Vukovarsko-srijemskoj pobiti, no teško se otima dojmu da iza ovoga netko stoji.

“Čuo sam da će pobiti sve svinje u županiji, ali ne vjerujem. Hoće li i kod Dragane Jeckov (misli na Negoslavce, op.a.)? Misliš? Mene boli to što ćemo mi u Srijemu ostat gladni, a bojim se da je nekome u interesu da ovdje nema svinja. Zašto? Pa zato što je ovima sa Zapada jeftinije platiti prijevoz na Balkan i ovdje nama srušit cijenu i stočni fond nego da svoje meso za otpis plaćaju spalionicu”, razmišlja naglas.

Odrezali su mi i noge i ruke

No, u samo pet dana situacija se stubokom promijenila. Sad je i u njihovoj općini “neslužbenom” klanju za osobne potrebe kraj, s terena doznajemo da su veterinari krenuli s popisivanjem i da će od idućeg tjedna eutanazirati svinje. Potvrdio nam je to jutros (utorak) sumještanin našeg prvog sugovornika koji ima veću proizvodnju, čak i preradu.

“Kod nas ti je sad išlo popisivanje svinja, nema više, ‘sad tuku i zdrave’, koliko čujem idu od početka idućeg tjedna. Imam ih 200-njak, ništa mi neće ostat. Mene smeta jedna stvar. Ako ja svoje bravce pošaljem u klaonicu (kad ih već nemam prava klati kod sebe), imam li pravo dobiti svoje meso nazad? Odgovor je – ‘ne’.









Pošto su to zdravi bravci, ja ne vidim razlog zašto ne bih mogao dobiti meso? Eto, već su krenule priče da se to pretovarlja i šalje velikim igračima. Čista pljačka, stvarno sam ogorčen. Pa to je kao da ja imam koronu, a ti preventivno riješiš zdravog susjed”, slikovito će.









Što sam doživio, da pored svojih svinja ja moram kupiti svinjetinu!? Užas, ovo je sramota za državu. Stvarno sam ogorčen… Odrezali su mi i noge i ruke, što ja mogu sad? Spakirat kofer i otići…. ”