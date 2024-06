Postoji način na koji možete ljetovati potpuno besplatno: Za ovo su rijetki čuli

Autor: M.D.

U planiranju bilo kakvog putovanja, a naročito godišnjeg odmora u nekoj drugoj zemlji, većini je ljudi jedna od glavnih stavki osiguravanje smještaja. Kad je turizam u putanju, opcije su razne – hoteli, kampovi, bungalovi, apartmani, smještaj kod obitelji ili prijatelja, ali i boravak u tuđem domu.

Čini se kako potonje postaje sve popularnija opcija u svijetu, ali i kod nas. Sve funkcionira tako da ponudite svoju nekretninu, bila to vikendica, kuća ili stan, u zamjenu za smještaj bilo gdje u svijetu. To je moguće napraviti putem najvećeg svjetskog portala specijaliziranog za zamjenu domova, HomeExchange.com.

Amerikanac Ed Kushins pokrenuo je ovu uslugu prije 32 godine, zamijenivši plaćanje u novcu kratkoročnim zamjenama. Tako vlasnik najmom nekretnine u razdoblju kad u njoj ne boravi dobiva pravo koristiti nečiji tuđi smještaj u tom razdoblju, bilo gdje u svijetu.

Velike uštede

Na HomeExchangeu se u ponudi nalazi oko 270.000 nekretnina u 145 zemalja. Naći se mogu skromni apartmani i raskošne vile s bazenima. U Hrvatskoj se, prema pisanju tportala, nudi 550 nekretnina za zamjenu.

Usluga nije sasvim besplatna. Naime, godišnja članarina kojom se omogućuje oglašavanje nekretnine za zamjenu košta 160 eura. No, to je praktički jedini trošak smještaja koji će potencijalni gost imati tijekom svog boravka u željenoj destinaciji.

Broj zamjena tijekom godine je neograničen, a na stranici postoji i kalkulator uštede na troškovima smještaja. Tako, primjerice, četveročlana obitelj koja putuje u Rim na tjedan dana, može uštedjeti 1197 eura.

Nagradni bodovi

Nakon plaćanja članarine potrebno je napraviti profil, putem kojeg je moguće oglasiti svoju nekretninu, ali i otkriti nešto o sebi i svojoj obitelji. Željeni smještaj moguće je pronaći putem tražilice, a komunikacija s potencijalnim ponuđačima smještaja ili gostima se odvija putem zasebnog inboxa ili drugih kanala poput Facebooka ili Skypea. Nakon što je dogovorena zamjena, potrebno ju je odobriti i registrirati u sustavu.

Duljina zamjene, ali i njeno izvršenje je fleksibilno. To se pogotovo odnosi na one koji nude nekretninu u kojoj ne žive. Postoji čak i sustav bodovanja koji nagrađuje davanje smještaja bez klasične zamjene. Već se kod same prijave na HomeExchange, nekretnini pripisuje određen broj bodova ovisno o lokaciji, opremljenosti i broju kreveta.

Što se tiče same zamjene, vrijedi pravilo da se stan ostavlja u istom stanju u kojem je preuzet. Potpunog jamstva da će to tako i biti – nema. No, moguće je potpisati dodatni ugovor kojim se definiraju prava i obveze pri korištenju smještaja, a moguće je uplatiti i policu osiguranja od štete. Ponašanje gostiju, odnosno vlasnika se ocjenjuje, a moguće su i recenzije. O ovome ovisi i interes za zamjenu za pojedinu nekretninu.