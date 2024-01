Postoji način na koji bi cijene nekretnina mogle pasti: Ovim potezom riješit će se još jedan problem

Autor: Milan Dalmacija

Iako to u predizborno vrijeme nije popularno, ponovno se naveliko počelo pričati o mogućnosti uvođenja poreza na nekretnine. Čini se kako će i on biti dio kampanje, u kojoj su političari, izgleda, shvatili da u Hrvatskoj imamo previše turističkih apartmana, praznih stanova, ali i previše ljudi koji si ne mogu priuštiti vlastitu nekretninu zbog visokih cijena.

Rasprava o uvođenju novog poreza započela je još prije Božića, kad je ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Branko Bačić za N1 poručio kako o tome “nije bilo razgovora na Vladi i rezolutno odbijam da je stav Vlade uvođenje novog poreza”. Tad je za porez na nekretnine bio samo SDP. No, s dolaskom 2024. godine, priča se mijenja. Ministar financija Marko Primorac potvrdio je kako se o porezu na nekretnine uvelike priča.

“Mi o tome razgovaramo i mi činimo određene iskorake u tom smislu”, rekao je Primorac u razgovoru za HRT dodavši da je Vlada već povećala porez na kuće za odmor.

Financiranje lokalne samouprave

Porez na nekretnine tako ne bi bio prvi koji se odnosi na građevinske objekte. Osim spomenutog poreza na kuće za odmor kojeg propisuju jedinice lokalne samouprave u iznosu od 0,60 do pet eura po četvornom metru, postoji i porez na promet nekretninama u iznosu od tri posto kupoprodajne cijene nekretnine, a tu su još spomenička renta te komunalni doprinos i naknada. Potonje prikupljaju jedinice lokalne samouprave, kojima je već dana mogućnost da se financiraju određivanjem vlastitih stopa poreza. Isto bi se moglo dogoditi i s porezom na nekretnine.

“Smatram da je porez na nekretnine, tekući porez koji se obračunava na vrijednost nekretnina, najbolji izvor financiranja jedinica lokalne samouprave. Međutim kod nas je pitanje poreza na nekretnine postalo vrlo diskutabilno zbog brojnih pokušaja uvođenja poreza.

U proteklih godinu, godinu i pol dana, učinili smo određene iskorake u pogledu dominantnijeg oporezivanja imovine u odnosu na rad. To potvrđuje kako postižemo željene učinke, a to je dominantnije oporezivanje imovine u odnosu na rad kroz drugačije mjere, otvaranje konkurencije među jedinicama lokalne samouprave i tako postižemo željene učinke bez da nešto namećemo ili uvodimo preko koljena”, rekao je ministar Primorac za N1.

Utjecaji na tržište

Željeni učinci o kojima Primorac govori, odnosi se na punjenje proračuna države i jedinica lokalne samouprave. No, kakve bi učinke porez na nekretnine trebao polučiti na tržište? Dok Bačić zagovara stambenu strategiju i rješavanje pitanja praznih stanova, kojih je u Hrvatskoj oko 600.000, uz 231.000 vikendica, kroz druge mjere, čini se kako bi porez u smislu stavljanja nekretnina u funkciju bio puno učinkovitiji.









“Ima situacija da ljudi uzimaju kredite za stan djeci od 12 godina. Taj stan će stajati prazan dok dijete ne odraste. Za takve slučajeve je porez na nekretnine idealan. U redu je da nekretnina stoji prazna, ali u tom će slučaju vlasnici plaćati nekakav porez. Govorim o nerezidentima i ljudima koji imaju nekoliko stanova, njih ne treba štedjeti. Da ne bi plaćali porez, snaći će se s iznajmljivanjem. U tom bi slučaju taj kontingent od 50.000 praznih stanova, koliko se govori da ih ima u Zagrebu, ušao na tržište najma”, rekao je Filip Brkan, vlasnik agencije za nekretnine Imperium Immobiliare.









Dodao je da, s druge strane, postoje ljudi koji ne mogu plaćati komunalnu naknadu za vlastite nekretnine, poput umirovljenika s niskim mirovinama ili onih kojima su troškovi praznih stanova preveliki. Povećanjem tih nameta bi se veći broj građana našao u takvoj situaciji, a uvođenjem poreza bi se aktivirale prazne nekretnine, što za najam, što za prodaju.

Uz to, velik dio građana zbog visokih cijena najma ili prodaje nema gdje živjeti, a gradovi, općine i država moraju ulagati u izgradnju novih stanova, kako ljudi ne bi iseljavali u inozemstvo. Ovisno o modelu koji će se primjenjivati, a iskustva iz inozemstva su razna, moglo bi se dogoditi da novi porez ima značajan utjecaj na cijene nekretnina.

“Trenutno nema poticaja da bi ljudi iznajmili ili prodali nekretninu. S uvođenjem poreza definitivno bi se regulirale cijene. Nama je ponuda glavni problem i u prodaji i u najmu. To se može riješiti jedino povećanjem ponude. Kad bi se to dogodilo, normalno da bi se cijene korigirale na kompletnom tržištu. Nije poanta što ljudi vole kupovati, nego što im se najam ne isplati. Rješavanje pitanja cijena najma bi također utjecalo na cijene u prodaji, jer ljudi više ne bi toliko kupovali”, objasnio je Brkan.

Nezgodno političko pitanje

Među zagovornicima uvođenja poreza na nekretnine je ekonomist i bivši ministar gospodarstva Ljubo Jurčić. On je tu ideju izložio još 2006. godine, no tada je bio žestoko kritiziran. Istaknuo je kako je uvođenje novog poreza političko pitanje oko kojeg se uvijek lome koplja te da nijedna vlada dosad nije imala hrabrosti to uvesti. Napomenuo je kako uvođenje poreza ne znači samo potpisati dokument, već napraviti ozbiljne analize stanja i potencijalnih učinaka.

“Prvo, porez na nekretnine treba uvesti. Drugo, prije uvođenja poreza na nekretnine treba napraviti dobru i temeljitu pripremu. U prvom koraku treba komunalnu naknadu zamijeniti porezom na nekretnine. Treće, treba znati da se svi porezi plaćaju iz dohotka, bez obzira na veličinu imovine. Treba uzeti u obzir veličinu hrvatskog dohotka i prema tome procijeniti.

Četvrto, mora se vidjeti vrsta nekretnina tako da se vidi koje se nekretnine koriste za stanovanje i da one prema nekoj prosječnoj kvadraturi po korisniku prostora bude neoporezive. Peto, nekretnine koje su stečene prije devedesete, u nekom drugom sustavu, a to su uglavnom vikendice i kuće građene za vrijeme socijalizma, treba drugačije tretirati”, izložio je Jurčić svoje viđenje poreza na nekretnine.

Tri etape

On smatra da bi porez trebalo uvesti već na početku sljedećeg mandata vlade. To se iz ove perspektive ne čini tako neizvjesno, jer je za kraj prvog tromjesečja ove godine već najavljeno predstavljanje stambene strategije, unutar koje bi se mogao naći i novi porez ili sustav oporezivanja nekretnina.

Brkan, pak, ističe kako je iz političkih krugova doznao da se porez na nekretnine planira uvesti u tri faze. Prva faza slična je Jurčićevoj ideji o plaćanju poreza umjesto komunalne naknade. S time da bi se, istaknuo je vlasnik agencije Imperium Immobiliare, samo promijenilo ime ovog nameta, dok bi njegov iznos ostao isti. To bi služilo za privikavanje građana na ono što će uslijediti.

“Druga etapa bi bila takozvani cjenovni blokovi. Plan je da se rade cjenovni blokovi po naseljima i da se nekretnine univerzalno procjenjuju. Ljudi koji žive u nekom bloku će plaćati isti porez, što je represivnija varijanta, jer nije detaljno složena, s obzirom na to da nije uzela u obzir stvarno imovinsko stanje.

Treća etapa je oporezivanje kakvo imaju sve druge države, prema naseljima i prema primanjima, bračnom stanju, osiguranjima i ostalome. Osoba je detaljno analizirana i na temelju tih podataka joj je dodijeljen porez. Da bi mi došli do toga, trebalo bi proći 10-15 godina”, zaključio je Brkan.