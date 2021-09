POSLODAVAC TRAŽI RADNIKA I PLAĆA GA GOTOVO 21 TISUĆU KUNA MJESEČNO: Za prijavu je dovoljno imati završenu srednju školu

Autor: Ivana Jurišić

Ponekad se čini da je posao iz snova iza prvog ugla, a ponekad je to i istina. Iako većina poslodavaca na poslovima s visokim plaćama traži višu stručnu spremnu, to ne mora uvijek biti tako. Naime, američko veleposlanstvo trenutačno traži osobu na mjestu Information Management Assistant (m/ž) i za to radno mjesto nudi plaću od 251.640 kuna godišnje, što je 20.970 kuna mjesečno.

Za radno mjesto je potrebno odlično poznavanje engleskog jezika, a kandidat će morati proći test na kojemu će se testirati njegovo znanje istog. Aplicirati se može najkasnije do 20. rujna, a za posao je potrebno poznavati okružje Microsoft Windowsa.

Uvjet za posao je minimalno tri godine tehničkog iskustva u administraciji sustava i podršci rada računala, u okruženju Microsoft Windows. Poslodavaca od kandidata očekuju i opsežno znanje o administraciji sustava i mrežnim operacijama, dubinsko znanje o radnim stanicama i poslužitenjima MS Windows te poznavanje standardnog softvera za produktivnost ureda. Potrebna je minimalno srednja stručna sprema.

Posao je na puno radno vrijeme, a potencijalni posloprimac mora biti na raspolaganju veleposlanstvu u roku od četiri tjedna.