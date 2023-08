Poslao poruku Plenkoviću: ‘Jednu stvar moramo napraviti ako ne želimo završiti kao Argentina’

Autor: Ivana Jurišić

Vlada će sljedećeg tjedna raspravljati hoće li i dalje produžiti paket mjera pomoći za građane i poduzetnike. Krajem mjeseca ističe onaj za struju, a još se ne zna što će biti na jesen.

Iako je inflacija pala na 7,3 posto, još uvijek je viša nego što je prosjek u eurozoni, a cijene hrane i dalje rastu duplo brže od inflacije.

Inflacija ili budžetski deficit

Ekonomist Petar Vušković upozorava kako Vlada sljedećeg tjedna bira između inflacije i budžetskog deficita.





“Ako će se odlučiti za pomoć gospodarstvu, odnosno kućanstvima, onda mora biti svjesna da će vrlo vjerojatno će prijeći planirani proračunski deficit za 2023. koji iznosi 2,5 posto. Tada se postavlja pitanje kako to najbolje izvesti”, kaže Vušković.

Stagflacija u Njemačkoj

Prema njegovom mišljenju Vlada treba prestati sa subvencioniranjem cijena hrane.

“Subvencioniranjem cijena hrane se subvencionira i oportuni interes distributera trgovaca i građani nemaju previše koristi od toga”, kaže analitičar.

Vušković smatra da treba pomoći poduzetnicima jer oni drže zaposlenost na razini koja je nama prihvatljiva, a to je nekih 110 tisuća nezaposlenih.

“Posljednje što nam treba su otkazi zbog viših cijena nafte i električne energije kao što se to sada događa u Njemačkoj koja sada ulazi u stagflaciju. Od svih parametara onaj najvažniji je stopa nezaposlenih i sve dok je ta brojka ispod 130 tisuća, mi se nemamo čega bojati”, dodaje.

Izjednačiti cijene struje

Ekonomist predlaže da se od jeseni izjednače cijene struje za poduzetnike i kućanstva.









“Ima poduzetnika koji ne mogu plaćati energiju i kojima je struja ozbiljan trošak. Sada je ključno sačuvati radna mjesta da se ne dovedemo u situaciju kao što je u Njemačkoj ili ne daj bože Argentini gdje je inflacija viša od 100 posto. Nikako više ne bismo smjeli prihvatiti inflaciju koja je viša od 10 posto, idealno bi je bilo sniziti na tri posto. Sve ovo što se događalo s inflacijom nam pokazuje da je ona žilava kategorija i da se neće tek tako dati smanjiti. Ali sve je u redu dok je zaposlenost visoka”, zaključuje Vušković.

Ekonomski analitičar Damir Novotny kaže da on na Vladinom mjestu uopće ne bi intervenirao u cijene već bi išao vertikalno prema ciljanim skupinama društva koje ne mogu podnijeti visoke ili previsoke cijene energije.

Rastu cijene goriva

“Većina drugih zemalja u EU se opredijelila za takav pristup ublažavanja troškovnog udara na kućanstva i male poduzetnike. Njemačka je tako kućanstvima koja imaju dohotke ispod 4.500 namijenila energetske vaučere. U cijene nisu intervenirali osim što su snizili trošarine tako da su cijene energije u Njemačkoj i bez direktne intervencije trenutačno slične kao u Hrvatskoj.









Kod nas je dio tih troškova morao preuzeti HEP kao državno poduzeće, odnosno na kraju to plaćaju porezni obveznici”, ističe analitičar.

“Onda na kraju taj trošak isto plaćaju i oni štedljiviji koji troše manje energije kao i oni koji troše puno energije”, dodaje.

Dok su na svjetskom tržištu cijene nafte već nekoliko tjedana u padu, u Hrvatskoj cijene goriva rastu.

“Zašto se taj pad cijena energenata nafte i plina ne pretače u niže cijene derivata u Hrvatskoj to je drugo pitanje. To je sistemski problem koji nema veze sa vanjskim šokovima već činjenicom da u Hrvatskoj 90 posto tržišta drže tri kompanije. Ali to je već jedna posve druga priča”, zaključuje Novotny.